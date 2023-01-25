В Иркутской области открылась сороковая ледовая переправа

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Ледовая дорога связала два микрорайона Киренска



В осенне-зимний период 2022-2023 годов на территории Иркутской области в 20 муниципальных образованиях запланировано к открытию 46 ледовых переправ: 14 - областного и 32 - местного значения. Это количество не является постоянным и может изменяться в соответствии с намерениями их владельцев, погодными условиями и т.д.



24 января в регионе была открыта сороковая ледовая переправа. Она находится на реке Киренге в городе Киренске. Ледовая дорога связала микрорайон Центральный с микрорайоном Гарь.



- Сотрудники Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Иркутской области напоминают, что режим работы ледовых переправ, порядок движения транспорта, нормы перевозки грузов и пассажиров, скоростной режим, устанавливаются эксплуатирующей организацией с учётом ледового прогноза и максимальной безопасной нагрузки на лёд. Информация об этом размещается на соответствующих дорожных знаках и стендах, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Дороги и спуски, ведущие к переправам, благоустроены, границы обозначены ограничительными маркировочными вехами, выезд за которые запрещён.



Езда допускается исключительно по оборудованным в соответствии с требованиями законодательства ледовым переправам. Нарушение влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от трёх тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. В случае гибели людей и загрязнения природной среды законодательством предусмотрена уголовная ответственность.





