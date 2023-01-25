В Бурятии торжественно открыли Год педагога и наставника

На мероприятие проводили познавательные мастер-классы



Сегодня, 25 января, состоялось торжественное открытие Года педагога и наставника в Бурятском республиканском педагогическом колледже.



- Для студентов, обучающихся в нашем колледже, глубоко символично, что тематический год у нас официально стартует именно в День российского студенчества. Колледж, являющийся первым педагогическим учреждением Бурятии и родоначальником всей системы среднего профессионального образования в республике, на протяжении уже 99 лет со дня своего официального преобразования в среднее специальное учебное заведение обеспечивает успешную профессиональную подготовку, профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации педагогических работников для дошкольных образовательных организаций, учреждений начальной, основной и средней ступеней общего образования, организаций дополнительного образования, в том числе осуществляющих наставническую деятельность. И вдвойне значимо и важно для всего нашего коллектива то, что в этом году наша республика отмечает свой славный 100-летний юбилей, - рассказала директор колледжа Соелма Нимбуева.



В программу открытия тематического года вошло проведение интенсивов – встреч, интерактивных игр, мастер-классов, презентаций, тренингов – по всем основным якорным направлениям наставничества, кафедр и студенческих инициативных объединений колледжа.



Все активности прошли в тематических залах и павильонах-мастерских, которые в этот день специально переименовали в честь выдающихся бурятских деятелей науки, культуры и просвещения, известных педагогов, выпускников колледжа, организаторов музыкально-педагогического и художественного образования, физической культуры и спорта республики.



Знаковым событием этого дня стало и открытие в колледже первичного отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых», сообщили в пресс-службе министерства образования Бурятии.

