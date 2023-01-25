В Забайкалье осуждённые отремонтировали два раритетных автомобиля

Общество, Фото: УФСИН по Забайкальскому краю

Машины отправятся в музей



На станции технического обслуживания в нерчинской исправительной колонии№1 отремонтировали два автомобиля для музейных экспонатов «АО Прииск Усть-Кара». Работы были выполнены в полном объёме в положенный срок.



- Перечень работ довольно широк – ремонт лобовой части автомобиля, монтаж и демонтаж двигателя, изготовление и замена креплений, пошив и перетяжка сидений, покрытие кузова антикоррозийной мастикой, полная покраска автомобиля и прочее, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.



Сумма контракта составила около двухсот пятидесяти тысяч рублей.



Производственный сектор ИК-1 включает в себя участок по ремонту автомобилей. Услуги предоставляются физическим лицам и организациям. В учреждении имеются специальные помещения, где производятся рихтовка и покраска автомобилей, реставрационные работы, а также непосредственный ремонт. Услугами сервиса может воспользоваться любой желающий.



На сегодня на производственном участке трудоустроено четверо осуждённых, имеющих необходимую квалификацию и опыт работы.



- Необходимо отметить, что наличие профессионального опыта у осуждённого способствует быстрому поиску вакансий после освобождения из мест лишения свободы и успешному трудоустройству, а также профилактике повторных преступлений и правонарушений, - отметили в ведомстве.



