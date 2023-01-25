В Бурятии нашли замену ушедшей из жизни главврачу больницы

Её преемником стал бывший заместитель по амбулаторно-поликлинической службе
В Мухоршибирской центральной районной больнице – новый главный врач. Им стал Дмитрий Оленников, который ранее занимал должность заместителя главврача по амбулаторно-поликлинической службе. О назначении сообщили накануне на странице «Здравоохранение Мухоршибирского района» во «ВКонтакте».
В 2008 году Дмитрий Георгиевич окончил Читинскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». В интернатуре он изучал терапию и в 2009-ом возглавил Саган-Нурскую врачебную амбулаторию. С 2010-го трудился заведующим терапевтического отделения ЦРБ.
В 2011-ом прошёл профессиональную переподготовку по кардиологии, а в 2019-ом – по специальности «Организация здравоохранения и общественного здоровья». Дмитрия Оленникова коллективу больницы представил замминистра здравоохранения Бурятии Валерий Амагыров. Глава района Владимир Молчанов написал на личной странице в «ВК», что нового руководителя медучреждения отличает высокий уровень профессионализма.
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