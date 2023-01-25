25 января

24 января

Популярное

В Иркутской области студенты могут бесплатно прокатиться на автобусах

В Иркутской области студенты могут бесплатно прокатиться на автобусах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Акция действует сегодня

25 января в честь Дня российского студенчества в девяти муниципальных образованиях Иркутской области для студентов вузов и ссузов проезд в муниципальном общественном транспорте будет бесплатным. Для этого понадобится предъявить студенческий билет.

К акции присоединились Иркутск, Братск, Ангарск, Черемхово, Усолье-Сибирское, Саянск, Боханский, Киренский и Усольский районы.

- Акция организована по инициативе Студенческого координационного совета Иркутской области при поддержке администраций муниципальных образований, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

студенты общественный транспорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители отдалённого района Бурятии пожаловались на дикий холод в маршрутках
Жители отдалённого района Бурятии пожаловались на дикий холод в маршрутках
Общество, 25.01.2023
После 12-часовой поездки в таком автобусе у одного из пассажиров заболели ноги
Свыше 500 военных выполнили нормативы по огневой подготовке в Бурятии
Свыше 500 военных выполнили нормативы по огневой подготовке в Бурятии
Общество, 25.01.2023
Военнослужащие отработали стрельбу из АК-74, ПК, РПК, пистолета Макарова
В Бурятии ветеран труда отметила 90-летие
В Бурятии ветеран труда отметила 90-летие
Общество, 25.01.2023
Екатерина Степановна приехала в Бурятию в юности по распределению
Наркодиспансер в Улан-Удэ наводнили люди с психозами
Наркодиспансер в Улан-Удэ наводнили люди с психозами
Общество, 25.01.2023
Там ежедневно лечатся по 90 с лишним человек
Улан-удэнский шарпейчик с пороком сердца едет в Москву
Улан-удэнский шарпейчик с пороком сердца едет в Москву
Общество, 25.01.2023
Для безопасности Малыша повезут на поезде
В Улан-Удэ через год начнут строить межвузовский кампус
В Улан-Удэ через год начнут строить межвузовский кампус
Общество, 25.01.2023
Его создадут для студентов из России и трёх азиатских стран
Студенты Бурятии рассчитывают на зарплату в 29 тысяч
Студенты Бурятии рассчитывают на зарплату в 29 тысяч
Общество, 25.01.2023
Самые высокие аппетиты – у студентов «сельхозки»
В Бурятии насчитали почти 48 тысяч студентов
В Бурятии насчитали почти 48 тысяч студентов
Общество, 25.01.2023
Большинство из них предпочитают очное обучение 
В Бурятии «тушили пожар» в отделе вневедомственной охраны
В Бурятии «тушили пожар» в отделе вневедомственной охраны
Общество, 25.01.2023
Росгвардейцы провели совместную тренировку с пожарными
Бродячие собаки пробираются в Улан-Удэ по замёрзшей Селенге
Бродячие собаки пробираются в Улан-Удэ по замёрзшей Селенге
Общество, 25.01.2023
Беспризорные животные мигрируют в город из ближайших районов
В Бурятии простятся с погибшим на СВО 42-летним добровольцем
В Бурятии простятся с погибшим на СВО 42-летним добровольцем
Общество, 25.01.2023
Он дважды ездил на спецоперацию на Украине

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^