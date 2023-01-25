В Иркутской области студенты могут бесплатно прокатиться на автобусах

Акция действует сегодня



25 января в честь Дня российского студенчества в девяти муниципальных образованиях Иркутской области для студентов вузов и ссузов проезд в муниципальном общественном транспорте будет бесплатным. Для этого понадобится предъявить студенческий билет.



К акции присоединились Иркутск, Братск, Ангарск, Черемхово, Усолье-Сибирское, Саянск, Боханский, Киренский и Усольский районы.



- Акция организована по инициативе Студенческого координационного совета Иркутской области при поддержке администраций муниципальных образований, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.



