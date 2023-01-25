В Бурятии ветеран труда отметила 90-летие

Екатерина Степановна приехала в Бурятию в юности по распределению



20 января 90-летний юбилей отпраздновала жительница села Комсомольское Еравнинского района Бурятии, ветеран труда, фельдшер-акушер Екатерина Степановна Виноградова.



Родилась Екатерина Степановна 20 января 1933 года в селе Ильинка Доволенского района Западно-Сибирского края (ныне Новосибирская область).



После окончания Бийского медицинского училища приехала по распределению в Бурятию. С 1950 года работала фельдшером в селе Укыр.



С 1951 по 1991 годы работала заведующей фельдшерско-акушерским пунктом в селе Комсомольское. Здесь в ноябре 1955-го вышла замуж за Петра Григорьевича Виноградова. Супруги воспитали двоих детей.



Сейчас у Екатерины Степановны четыре внучки, два правнука, две правнучки.



- За добросовестный долголетний труд, за безупречную работу Екатерина Степановна была награждена медалями: в 1970 году Ленинской юбилейной медалью «За доблестный труд» от имени президиума Верховного Совета СССР, в 1971 году медалью «За трудовое отличие» указом президиума Верховного Совета СССР. В том же году вручили медаль «Ветеран труда» за долгий добросовестный труд от имени президиума Верховного Совета СССР. Награждена многими грамотами, их более тридцати, за профессионализм, за пропаганду научных знаний от общества «Знание», за человеколюбие и милосердие, за донорство. В 1986 году была занесена на районную доску почёта, - рассказали в администрации Еравнинского района.





