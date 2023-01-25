25 января

24 января

Популярное

В Бурятии ветеран труда отметила 90-летие

В Бурятии ветеран труда отметила 90-летие
Общество, 
Екатерина Степановна приехала в Бурятию в юности по распределению

20 января 90-летний юбилей отпраздновала жительница села Комсомольское Еравнинского района Бурятии, ветеран труда, фельдшер-акушер Екатерина Степановна Виноградова.

Родилась Екатерина Степановна 20 января 1933 года в селе Ильинка Доволенского района Западно-Сибирского края (ныне Новосибирская область).

После окончания Бийского медицинского училища приехала по распределению в Бурятию. С 1950 года работала фельдшером в селе Укыр.

С 1951 по 1991 годы работала заведующей фельдшерско-акушерским пунктом в селе Комсомольское. Здесь в ноябре 1955-го вышла замуж за Петра Григорьевича Виноградова. Супруги воспитали двоих детей.

Сейчас у Екатерины Степановны четыре внучки, два правнука, две правнучки.

- За добросовестный долголетний труд, за безупречную работу Екатерина Степановна была награждена медалями: в 1970 году Ленинской юбилейной медалью «За доблестный труд» от имени президиума Верховного Совета СССР, в 1971 году медалью «За трудовое отличие» указом президиума Верховного Совета СССР. В том же году вручили медаль «Ветеран труда» за долгий добросовестный труд от имени президиума Верховного Совета СССР. Награждена многими грамотами, их более тридцати, за профессионализм, за пропаганду научных знаний от общества «Знание», за человеколюбие и милосердие, за донорство. В 1986 году была занесена на районную доску почёта, - рассказали в администрации Еравнинского района.


юбилей долгожитель

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ветеран труда отметила 90-летие
В Бурятии ветеран труда отметила 90-летие
Общество, 25.01.2023
Екатерина Степановна приехала в Бурятию в юности по распределению
Наркодиспансер в Улан-Удэ наводнили люди с психозами
Наркодиспансер в Улан-Удэ наводнили люди с психозами
Общество, 25.01.2023
Там ежедневно лечатся по 90 с лишним человек
Улан-удэнский шарпейчик с пороком сердца едет в Москву
Улан-удэнский шарпейчик с пороком сердца едет в Москву
Общество, 25.01.2023
Для безопасности Малыша повезут на поезде
В Улан-Удэ через год начнут строить межвузовский кампус
В Улан-Удэ через год начнут строить межвузовский кампус
Общество, 25.01.2023
Его создадут для студентов из России и трёх азиатских стран
Студенты Бурятии рассчитывают на зарплату в 29 тысяч
Студенты Бурятии рассчитывают на зарплату в 29 тысяч
Общество, 25.01.2023
Самые высокие аппетиты – у студентов «сельхозки»
В Бурятии насчитали почти 48 тысяч студентов
В Бурятии насчитали почти 48 тысяч студентов
Общество, 25.01.2023
Большинство из них предпочитают очное обучение 
В Бурятии «тушили пожар» в отделе вневедомственной охраны
В Бурятии «тушили пожар» в отделе вневедомственной охраны
Общество, 25.01.2023
Росгвардейцы провели совместную тренировку с пожарными
Бродячие собаки пробираются в Улан-Удэ по замёрзшей Селенге
Бродячие собаки пробираются в Улан-Удэ по замёрзшей Селенге
Общество, 25.01.2023
Беспризорные животные мигрируют в город из ближайших районов
В Бурятии простятся с погибшим на СВО 42-летним добровольцем
В Бурятии простятся с погибшим на СВО 42-летним добровольцем
Общество, 25.01.2023
Он дважды ездил на спецоперацию на Украине
В Бурятии из-за морозов военные сократили время занятий на полигонах
В Бурятии из-за морозов военные сократили время занятий на полигонах
Общество, 25.01.2023
Скорректированы планы занятий по боевой подготовке
В Бурятии обещают преобразить центральную улицу села Надеино
В Бурятии обещают преобразить центральную улицу села Надеино
Общество, 25.01.2023
Улица проходит через всё село и ведёт в село Куйтун, где расположен фельдшерско-акушерский пункт

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^