В Бурятии ушёл из жизни директор зоны отдыха «Озеро Щучье»

Владимиру Чойжинимаеву было 67 лет
Ушёл из жизни общественный деятель, депутат Селенгинского районного совета депутатов Чойжинимаев Владимир Чойдонович. Об этом сообщили в группе «Селенга-инфо. 24/7».
Владимир Чойдонович родился 18 октября 1955 года в селе Арбузово Селенгинского района. В 1971 году окончил Загустайскую среднюю школу в селе Тохой. Во время трудовой деятельности, в 1989 году, окончил Бурятский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия».
Его трудовая деятельность началась в 1972 году с должности разнорабочего в колхозе имени Ленина. С 1976 по 1978 годы проходил срочную службу в рядах Советской армии. После увольнения в запас работал в «Райсель-хозтехнике», в ПЧ-14 - мастером пути, на А3С-19 - оператором, в ООО «Айбэко Трейдинг».
С 2012 года - директор рекреационной местности местного значения «Озеро Щучье».
Владимир Чойдонович занимал активную жизненную позицию. Главной своей задачей считал духовно-нравственное воспитание. Так, в 2012 году стал инициатором и идейным вдохновителем строительства Загустайского дацана, более 15 лет был ответственным за проведение молебна «Даши Балбар» в селе Тохой.
Владимир Чойдонович пользовался большим уважением у земляков. С 2014 года дважды избирался депутатом районного совета депутатов МО «Селенгинский район».
Владимир Чойдонович был большим поклонником спорта, в частности, активным пропагандистом настольного тенниса, как в районе, так и в республике.
С 2014 по 2018 годы он избирался вице-президентом республиканской федерации настольного тенниса.
Удостоен почётного звания «Заслуженный работник физической культуры Бурятии». Награждён нагрудными знаками «Доброе сердце», «Ветеран спорта Бурятии», медалью Республики Бурятия «За заслуги в спорте», медалью «Трудовая доблесть», медалью Республики Монголия «Хундэт темдэг».
Владимир Чойдонович вместе с супругой Даримой Будараднаевной вырастили и воспитали троих детей, имеют шестерых внуков.
Прощание состоится 26 января в селе Тохой.
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