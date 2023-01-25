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В Бурятии ушёл из жизни директор зоны отдыха «Озеро Щучье»

В Бурятии ушёл из жизни директор зоны отдыха «Озеро Щучье»
Общество, 
Владимиру Чойжинимаеву было 67 лет

Ушёл из жизни общественный деятель, депутат Селенгинского районного совета депутатов Чойжинимаев Владимир Чойдонович. Об этом сообщили в группе «Селенга-инфо. 24/7».

Владимир Чойдонович родился 18 октября 1955 года в селе Арбузово Селенгинского района. В 1971 году окончил Загустайскую среднюю школу в селе Тохой. Во время трудовой деятельности, в 1989 году, окончил Бурятский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия».

Его трудовая деятельность началась в 1972 году с должности разнорабочего в колхозе имени Ленина. С 1976 по 1978 годы проходил срочную службу в рядах Советской армии. После увольнения в запас работал в «Райсель-хозтехнике», в ПЧ-14 - мастером пути, на А3С-19 - оператором, в ООО «Айбэко Трейдинг».

С 2012 года - директор рекреационной местности местного значения «Озеро Щучье».

Владимир Чойдонович занимал активную жизненную позицию. Главной своей задачей считал духовно-нравственное воспитание. Так, в 2012 году стал инициатором и идейным вдохновителем строительства Загустайского дацана, более 15 лет был ответственным за проведение молебна «Даши Балбар» в селе Тохой.

Владимир Чойдонович пользовался большим уважением у земляков. С 2014 года дважды избирался депутатом районного совета депутатов МО «Селенгинский район».

Владимир Чойдонович был большим поклонником спорта, в частности, активным пропагандистом настольного тенниса, как в районе, так и в республике.

С 2014 по 2018 годы он избирался вице-президентом республиканской федерации настольного тенниса.

Удостоен почётного звания «Заслуженный работник физической культуры Бурятии». Награждён нагрудными знаками «Доброе сердце», «Ветеран спорта Бурятии», медалью Республики Бурятия «За заслуги в спорте», медалью «Трудовая доблесть», медалью Республики Монголия «Хундэт темдэг».

Владимир Чойдонович вместе с супругой Даримой Будараднаевной вырастили и воспитали троих детей, имеют шестерых внуков.

Прощание состоится 26 января в селе Тохой.

смерть некролог

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