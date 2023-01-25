В Улан-Удэ осуждённые научились печь самсу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В исправительном учреждении прошёл кулинарный мастер-класс



В улан-удэнской исправительной колонии №7 реабилитационном центре «Аврора» прошёл мастер-класс по приготовлению такого блюда, как самса.



- В последнее время стало популярным приготовление разнообразных национальных блюд. На этот раз женщины решили приготовить Узбекскую самсу. Для её приготовления потребовалось подготовить слоёное тесто и мясной фарш. Тесто с начинкой слепили в форме треугольников и квадратов, а после отправили в духовку на 30 минут, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



Самса – простое в приготовлении блюдо, популярное в Южной, Юго-Восточной, Центральной и Юго-Западной Азии, на Аравийском полуострове, в Средиземноморье, Северной и Южной Африке. Имеется множество вариаций приготовления этого блюда.

