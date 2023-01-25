В исправительном учреждении прошёл кулинарный мастер-класс
В улан-удэнской исправительной колонии №7 реабилитационном центре «Аврора» прошёл мастер-класс по приготовлению такого блюда, как самса.
- В последнее время стало популярным приготовление разнообразных национальных блюд. На этот раз женщины решили приготовить Узбекскую самсу. Для её приготовления потребовалось подготовить слоёное тесто и мясной фарш. Тесто с начинкой слепили в форме треугольников и квадратов, а после отправили в духовку на 30 минут, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Самса – простое в приготовлении блюдо, популярное в Южной, Юго-Восточной, Центральной и Юго-Западной Азии, на Аравийском полуострове, в Средиземноморье, Северной и Южной Африке. Имеется множество вариаций приготовления этого блюда.
В Улан-Удэ осуждённые научились печь самсу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он получил более 400 тысяч рублей
Собственнику выданы предостережения
В сервисе произошло обновление
Теперь им управляют через компьютер
Автомобилисты даже не берут с попутчиков деньги
Мужчина вдохновился кинофильмом
Указ подписал губернатор Иркутской области
Сотрудники МЧС выручили водителя фуры и семейную пару
Их размер увеличился до 16 578 рублей
Врачи призывают не откладывать обследование «на потом»
О ситуации рассказали в управлении Росреестра
Экономика, 25.01.2023
Иск подала прокуратура
На соревнования приедут около 200 спортсменов
Они дублируют сигналы светофоров и отличаются повышенной прочностью
Перед зрителями вступят студенты творческих вузов страны