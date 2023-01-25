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Ученики второй смены Улан-Удэ идут в школу

Ученики второй смены Улан-Удэ идут в школу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На улице -30

В среду, 25 января, улан-удэнские школьники, учащиеся со второй смены, отправились на занятия. По данным Бурятского гидрометцентра, за окном было -30 градусов.

- Занятия второй смены пройдут по расписанию, - сообщили в комитете по образованию.

Утром в школу не пошли учащиеся с 1 по 5 классы. На улице было -35 градусов.

Вчера занятия из-за морозов отменили у школьников с 1 по 8 классы первой смены, и с 1 по 4 – второй смены.

Отмена учебных занятий производится на основании данных на 6:00 для первой смены и 11:00 для второй смены.
школы

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