На улице -30
В среду, 25 января, улан-удэнские школьники, учащиеся со второй смены, отправились на занятия. По данным Бурятского гидрометцентра, за окном было -30 градусов.
- Занятия второй смены пройдут по расписанию, - сообщили в комитете по образованию.
Утром в школу не пошли учащиеся с 1 по 5 классы. На улице было -35 градусов.
Вчера занятия из-за морозов отменили у школьников с 1 по 8 классы первой смены, и с 1 по 4 – второй смены.
Отмена учебных занятий производится на основании данных на 6:00 для первой смены и 11:00 для второй смены.
Ученики второй смены Улан-Удэ идут в школу
Общество, Фото:
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