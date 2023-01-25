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Студенты Бурятии рассчитывают на зарплату в 29 тысяч

Студенты Бурятии рассчитывают на зарплату в 29 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Самые высокие аппетиты – у студентов «сельхозки»

В честь Дня студента служба исследований hh.ru проанализировала резюме соискателей, которые на данный момент учатся в вузах Бурятии, и выяснила, воспитанники какого учебного заведения претендуют на наиболее высокую заработную плату.

Соискатели, которые учатся в вузах, в среднем рассчитывают на зарплату в 29,3 тыс. руб. При этом в целом по региону (независимо от возраста и образования соискателей) средняя ожидаемая зарплата составляет 50,1 тыс. руб.

По данным hh.ru наиболее высокие зарплатные ожидания среди студентов бурятских вузов оказались у учащихся Бурятской государственной сельскохозяйственной академии– 42,7 тыс. руб.

Далее идут студенты Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова, рассчитывающие на зарплату в 32,2 тыс. руб. На третьем месте ожидаемая зарплата учащихся Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления составляет 31,2 тыс. руб.

Средние зарплатные ожидания студентов из регионов Дальнего Востока составляют 35 тыс. руб. Первое место здесь занимает Сахалинская область, где средняя ожидаемая зарплата, указанная студентами в своих резюме составила – 45 тыс. руб. При этом самый скромный запрос у соискателей из Еврейской АО – 28,8 тыс. руб. Республика Бурятия оказалась на 10 месте рейтинга студенческих зарплатных ожиданий (29,3 тыс. руб.).

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