В столице Бурятии откроется экспериментальная выставка
В художественном музее имени Сампилова покажут «Шаржи от Бато». Экспериментальная выставка одного из самых известных импрессионистов России Бато Дугаржап начнёт свою работу 2 февраля.
- Провести такую выставку было мечтой художника, которая сбудется у нас с вами на глазах. Многие метровые работы возникнут прямо на открытии выставки и будут экспонироваться вместе с остальной живописью автора -пейзажами различных городов и самого Улан-Удэ. Первыми «жертвами» шаржей, по словам художника, станут коллеги -приглашённые художники, - сообщили в пресс-службе Национального музея Бурятии.
Перед зрителем впервые предстанет экспериментальная выставка из ничего, в лучших традициях учения Лао- Цзы: «Пустота- это всё!». В момент набора этих строк в проекте выставки остаются 200 метров обнажённых стен, они будут реализованы за несколько дней на месте. Таких проектов, только в малом масштабе, Бато Дугаржаповым было осуществлено на ярмарках и больших выставках во многих городах. А теперь и Улан-Удэ попал под раздачу.
- Думаю, что случится интересное... Стимул для творчества воодушевляющий! - поделился планами художник.
Бато Дугаржапов родился в 1966 году в селе Дульдурга Читинской области. Живёт и работает в Москве. Член Московского союза художников. На сегодня Бато Дугаржапов считается одним из лучших московских живописцев, который продолжает в своём творчестве традиции импрессионизма. В то же время он разработал свой собственный стиль — невероятно пластичный, наполненный прозрачностью живописный язык. Зачастую ряд его работ стоит на грани абстрактной живописи. Работам Бато характерна живая, динамичная, свободная, лиричная и образная манера исполнения.
Выставка продлится по 26 февраля в Художественный музей им. Ц.С. Сампилова, ул. Куйбышева, 29.
Возрастное ограничение - +6
Улан-удэнцы увидят «Шаржи от Бато»
Общество, Фото:
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