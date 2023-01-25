25 января

24 января

Популярное

Улан-удэнцы увидят «Шаржи от Бато»

Улан-удэнцы увидят «Шаржи от Бато»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В столице Бурятии откроется экспериментальная выставка

В художественном музее имени Сампилова покажут «Шаржи от Бато». Экспериментальная выставка одного из самых известных импрессионистов России Бато Дугаржап начнёт свою работу 2 февраля.

- Провести такую выставку было мечтой художника, которая сбудется у нас с вами на глазах. Многие метровые работы возникнут прямо на открытии выставки и будут экспонироваться вместе с остальной живописью автора -пейзажами различных городов и самого Улан-Удэ. Первыми «жертвами» шаржей, по словам художника, станут коллеги -приглашённые художники, - сообщили в пресс-службе Национального музея Бурятии.

Перед зрителем впервые предстанет экспериментальная выставка из ничего, в лучших традициях учения Лао- Цзы: «Пустота- это всё!». В момент набора этих строк в проекте выставки остаются 200 метров обнажённых стен, они будут реализованы за несколько дней на месте. Таких проектов, только в малом масштабе, Бато Дугаржаповым было осуществлено на ярмарках и больших выставках во многих городах. А теперь и Улан-Удэ попал под раздачу.

- Думаю, что случится интересное... Стимул для творчества воодушевляющий! - поделился планами художник.

Бато Дугаржапов родился в 1966 году в селе Дульдурга Читинской области. Живёт и работает в Москве. Член Московского союза художников. На сегодня Бато Дугаржапов считается одним из лучших московских живописцев, который продолжает в своём творчестве традиции импрессионизма. В то же время он разработал свой собственный стиль — невероятно пластичный, наполненный прозрачностью живописный язык. Зачастую ряд его работ стоит на грани абстрактной живописи. Работам Бато характерна живая, динамичная, свободная, лиричная и образная манера исполнения.

Выставка продлится по 26 февраля в Художественный музей им. Ц.С. Сампилова, ул. Куйбышева, 29.


Возрастное ограничение - +6
выставка художники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ осуждённые потягали гири
В Улан-Удэ осуждённые потягали гири
Общество, 25.01.2023
Дня многих этот вид спорта оказался новым 
В Бурятии стартует лесной конкурс «Подрост»
В Бурятии стартует лесной конкурс «Подрост»
Общество, 25.01.2023
В нём смогут поучаствовать школьники, студенты и руководители школьных лесничеств 
Улан-удэнцы увидят «Шаржи от Бато»
Улан-удэнцы увидят «Шаржи от Бато»
Общество, 25.01.2023
В столице Бурятии откроется экспериментальная выставка
В Бурятии торжественно открыли Год педагога и наставника
В Бурятии торжественно открыли Год педагога и наставника
Общество, 25.01.2023
На мероприятие проводили познавательные мастер-классы 
В Иркутской области открылась сороковая ледовая переправа
В Иркутской области открылась сороковая ледовая переправа
Общество, 25.01.2023
Ледовая дорога связала два микрорайона Киренска
В Улан-Удэ осуждённые научились печь самсу
В Улан-Удэ осуждённые научились печь самсу
Общество, 25.01.2023
В исправительном учреждении прошёл кулинарный мастер-класс
В районе Бурятии зарастают пять сельхозучастков
В районе Бурятии зарастают пять сельхозучастков
Общество, 25.01.2023
Собственнику выданы предостережения
В Улан-Удэ раскрыли секреты главных городских часов
В Улан-Удэ раскрыли секреты главных городских часов
Общество, 25.01.2023
Теперь им управляют через компьютер
Случайные водители подвозят мёрзнущих на остановках улан-удэнцев
Случайные водители подвозят мёрзнущих на остановках улан-удэнцев
Общество, 25.01.2023
Автомобилисты даже не берут с попутчиков деньги
В Улан-Удэ осуждённый слепил Чебурашку из снега
В Улан-Удэ осуждённый слепил Чебурашку из снега
Общество, 25.01.2023
Мужчина вдохновился кинофильмом
В Бурятии на дороге отогрели замёрзающих автомобилистов
В Бурятии на дороге отогрели замёрзающих автомобилистов
Общество, 25.01.2023
Сотрудники МЧС выручили водителя фуры и семейную пару

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^