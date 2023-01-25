В Бурятии из-за морозов военные сократили время занятий на полигонах

Скорректированы планы занятий по боевой подготовке



В связи с аномальными морозами в воинских частях в Бурятии усилены меры охраны здоровья военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).



Командованием общевойсковой армии скорректированы планы занятий по боевой подготовке. Продолжительность занятий на полигонах сокращена, чтобы минимизировать нахождение личного состава на открытом воздухе и не допустить обморожений и переохлаждений.



Также на полигонах и в парках боевых машин развернуты пункты обогрева личного состава, в которых организована выдача горячего промежуточного питания.



При низких температурах часть занятий пройдёт в специальных учебных классах, на тренажерах, в спортивных залах, а также на приказарменных учебно-материальных базах, которые позволяют изучать штатное вооружение, военную технику и отрабатывать нормативы по боевой подготовке.



- Также до одного часа, вместо двух, сокращено время несения службы часовыми в караулах по охране военных объектов. Помимо этого предусмотрено использование утеплённой постовой формы одежды, - отметили в пресс-службе ВВО.



