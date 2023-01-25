Бродячие собаки пробираются в Улан-Удэ по замёрзшей Селенге

Беспризорные животные мигрируют в город из ближайших районов







В сильные морозы бродячие собаки сбиваются в стаи и уже вместе охраняют мусорные площадки, которые они облюбовали. Поэтому для эффективной отработки территорий сотрудники служб отлова теперь выходят и на ночное дежурство. Об этом на очередном брифинге в мэрии сообщил и. о. начальника отдела благоустройства комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Дмитрий Ларченко.





Власти решили отвадить животных от баков с отходами.



- Сейчас город проводит работу с управляющими организациями и региональным оператором (по обращению с отходами – прим.) «Экоальянс» по своевременной уборке и вывозу отходов, – подчеркнул Ларченко. – Мы намерены скоординировать график работы погрузочных машин и дворников, чтобы сразу убирать мелкие остатки мусора после машин.



С наступлением холодов обострилась и проблема миграции безнадзорных животных из близлежащих районов – Иволгинского, Заиграевского, Кабанского и Тарбагатайского.



- Мы совместно с районными администрациями проводим межрайонные рейды. Во время одного из них, в Советском районе, выявили факт миграции собак через лёд Селенги из села Сотниково в Иволгинском районе на станцию Дивизионная. Об этом своевременно проинформировали районные власти, и собак отловили, – отметил и. о. начальника отдела благоустройства КГХ.





Новые контакты по поимке животных на 2023 год начали действовать с 11 декабря. За это время в Улан-Удэ отловили уже 1160 собак. За аналогичный период прошлого года было 753. При этом заметно уменьшилось число заявок от горожан из-за увеличения количества бригад и повышения оперативности их работы.



- Исходя из проведённого анализа, у нас практически нет чипированных собак на отлове, – пояснил Дмитрий Ларченко. – Почти все животные, которых отлавливают – домашние. В 2023 году значительно увеличилось число псов, которых после отлова забирают владельцы.



Хозяев штрафуют за то, что они отпустили питомцев на самовыгул. Улан-удэнцев в очередной раз призвали следить за своими собаками и держать их на цепи или в вольере.



- Это гарантия безопасности не только для самого хозяина, но и для всех его близких, знакомых и остальных жителей нашего города, – добавили в КГХ.





Жителей бурятской столицы призвали не подкармливать бездомных псов. Постоянно питаясь в определённом месте (зачастую – у контейнерных площадок с отходами), безнадзорные животные начинают считать его своей территорией и проявлять враждебность как к другим четвероногим, так и к человеку.