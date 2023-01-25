В Бурятии обещают преобразить центральную улицу села Надеино

Общество, Фото: минтранс Бурятии

Улица проходит через всё село и ведёт в село Куйтун, где расположен фельдшерско-акушерский пункт



В 2023 году в селе Надеино Тарбагатайского района Бурятии отремонтируют улицу Ленина. Она проходит через всё село и ведёт в село Куйтун, где расположен фельдшерско-акушерский пункт. Именно по этой улице проходит автобусный маршрут. Протяжённость ремонтируемого участка составит 3,6 км, сообщили в минтрансе Бурятии.



На сегодняшний день улица Ленина находится в ненормативном состоянии. «Заплатки» на старом асфальте, многочисленные трещины и ямы провоцируют аварии и поломку автомобилей.



Дорожники снимут старое покрытие, отремонтируют водопропускные трубы и лотки, произведут отсыпку, уплотнение и выравнивание земляного полотна, укладку нового асфальтобетонного покрытия. Кроме того, устроят остановки, укрепят обочины дороги, установят дорожные знаки, нанесут разметку.



- Таким образом, после ремонта в нормативное состояние будет приведён весь участок - от региональной дороги до села Куйтун. Это очень важно, с учётом движения маршрутного автобуса, работы фельдшерско-акушерского пункта в селе Куйтун и развития сельхозпредприятий на территории Куйтунского поселения, – рассказал первый заместитель руководителя администрации Тарбагатайского района Андрей Гнеушев.



Ремонт состоится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Отметим, в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» был отремонтирован подъезд к селу Куйтун, протяжённостью более 4 км. (участок автомобильной дороги Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино-Ключи).



