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В Бурятии обещают преобразить центральную улицу села Надеино

В Бурятии обещают преобразить центральную улицу села Надеино
Общество,  Фото:минтранс Бурятии
Улица проходит через всё село и ведёт в село Куйтун, где расположен фельдшерско-акушерский пункт

В 2023 году в селе Надеино Тарбагатайского района Бурятии отремонтируют улицу Ленина. Она проходит через всё село и ведёт в село Куйтун, где расположен фельдшерско-акушерский пункт. Именно по этой улице проходит автобусный маршрут. Протяжённость ремонтируемого участка составит 3,6 км, сообщили в минтрансе Бурятии.

На сегодняшний день улица Ленина находится в ненормативном состоянии. «Заплатки» на старом асфальте, многочисленные трещины и ямы провоцируют аварии и поломку автомобилей.

Дорожники снимут старое покрытие, отремонтируют водопропускные трубы и лотки, произведут отсыпку, уплотнение и выравнивание земляного полотна, укладку нового асфальтобетонного покрытия. Кроме того, устроят остановки, укрепят обочины дороги, установят дорожные знаки, нанесут разметку.

- Таким образом, после ремонта в нормативное состояние будет приведён весь участок - от региональной дороги до села Куйтун. Это очень важно, с учётом движения маршрутного автобуса, работы фельдшерско-акушерского пункта в селе Куйтун и развития сельхозпредприятий на территории Куйтунского поселения, – рассказал первый заместитель руководителя администрации Тарбагатайского района Андрей Гнеушев.

Ремонт состоится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Отметим, в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» был отремонтирован подъезд к селу Куйтун, протяжённостью более 4 км. (участок автомобильной дороги Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино-Ключи).

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