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В Улан-Удэ осуждённый слепил Чебурашку из снега

В Улан-Удэ осуждённый слепил Чебурашку из снега
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Мужчина вдохновился кинофильмом

Осуждённый, состоящий на учёте в исправительном центре при улан-удэнской исправительной колонии №7 слепил из снега главного персонажа российского семейного комедийного фильма «Чебурашка» (возрастное ограничение – 6+).

Автором снежной скульптуры выступил осуждённый, недавно переведённый в УФИЦ из исправительной колонии № 8. Отбывая наказание в исправительном учреждении, мужчина освоил навык создания скульптур.

Идея создания художественной композиции пришла к нему после просмотра художественного фильма, который ему понравился. Он сделал главного героя, используя снег, колер и распрыскиватель для воды.

По словам осуждённого, занятие скульптурой помогает ему реализовать свои идеи, и он хочет донести тепло своих работ до всех, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии. 
УФСИН мультфильмы

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