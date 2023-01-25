Мужчина вдохновился кинофильмом
Осуждённый, состоящий на учёте в исправительном центре при улан-удэнской исправительной колонии №7 слепил из снега главного персонажа российского семейного комедийного фильма «Чебурашка» (возрастное ограничение – 6+).
Автором снежной скульптуры выступил осуждённый, недавно переведённый в УФИЦ из исправительной колонии № 8. Отбывая наказание в исправительном учреждении, мужчина освоил навык создания скульптур.
Идея создания художественной композиции пришла к нему после просмотра художественного фильма, который ему понравился. Он сделал главного героя, используя снег, колер и распрыскиватель для воды.
По словам осуждённого, занятие скульптурой помогает ему реализовать свои идеи, и он хочет донести тепло своих работ до всех, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённый слепил Чебурашку из снега
Общество, Фото:
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