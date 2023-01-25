В Улан-Удэ осуждённый слепил Чебурашку из снега

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Мужчина вдохновился кинофильмом



Осуждённый, состоящий на учёте в исправительном центре при улан-удэнской исправительной колонии №7 слепил из снега главного персонажа российского семейного комедийного фильма «Чебурашка» (возрастное ограничение – 6+).



Автором снежной скульптуры выступил осуждённый, недавно переведённый в УФИЦ из исправительной колонии № 8. Отбывая наказание в исправительном учреждении, мужчина освоил навык создания скульптур.



Идея создания художественной композиции пришла к нему после просмотра художественного фильма, который ему понравился. Он сделал главного героя, используя снег, колер и распрыскиватель для воды.



По словам осуждённого, занятие скульптурой помогает ему реализовать свои идеи, и он хочет донести тепло своих работ до всех, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

