В Бурятии экс-работнику золотодобычи не выплатили почти 200 тысяч

Мужчина обратился в прокуратуру



Бывший работник золотодобывающей организации Муйского района Бурятии обратился в прокуратуру с заявлением о нарушении его трудовых прав.



Установлено, что заявителю в результате неверных расчётов в заработную плату за 2021 год не включена сверхурочная работа в количестве 224 часов.



По обращению мужчины к бывшему работодателю нарушения не устранены.



Директору золотодобывающей организации внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого трудовые права работника восстановлены, произведены причитающиеся выплаты в размере 180,5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

