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В Бурятии экс-работнику золотодобычи не выплатили почти 200 тысяч

В Бурятии экс-работнику золотодобычи не выплатили почти 200 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина обратился в прокуратуру

Бывший работник золотодобывающей организации Муйского района Бурятии обратился в прокуратуру с заявлением о нарушении его трудовых прав.

Установлено, что заявителю в результате неверных расчётов в заработную плату за 2021 год не включена сверхурочная работа в количестве 224 часов.

По обращению мужчины к бывшему работодателю нарушения не устранены.

Директору золотодобывающей организации внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого трудовые права работника восстановлены, произведены причитающиеся выплаты в размере 180,5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
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