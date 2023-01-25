Мужчина обратился в прокуратуру
Бывший работник золотодобывающей организации Муйского района Бурятии обратился в прокуратуру с заявлением о нарушении его трудовых прав.
Установлено, что заявителю в результате неверных расчётов в заработную плату за 2021 год не включена сверхурочная работа в количестве 224 часов.
По обращению мужчины к бывшему работодателю нарушения не устранены.
Директору золотодобывающей организации внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого трудовые права работника восстановлены, произведены причитающиеся выплаты в размере 180,5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии экс-работнику золотодобычи не выплатили почти 200 тысяч
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