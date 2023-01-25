В Улан-Удэ из-за морозов отменили занятия у школьников с 1 по 5 классы

Сегодня, 25 января, в Улан-Удэ из-за морозной погоды отменили занятия у учеников с 1 по 5 классы первой смены. По данным Бурятского гидрометцентра, температура воздуха в 6:00 составляла -35 градусов.
Вчера было холоднее. Утром отменили занятия у учащихся с 1 по 8 классы, которые учатся в первую смену. Младшеклассники, учащиеся со второй смены, также не пошли на учёбу.
Занятия в школах Улан-Удэ отменяются при следующих температурных значениях:
-33, -34 градусов - в 1-4 классах;
-35, - 36 градусов - в 1-5 классах;
-36 градусов - в 1-6 классах;
-37 градусов - в 1-8 классах;
- 38 градусов и ниже - в 1-11 классах.