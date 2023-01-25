25 января

24 января

Популярное

В Улан-Удэ из-за морозов отменили занятия у школьников с 1 по 5 классы

В Улан-Удэ из-за морозов отменили занятия у школьников с 1 по 5 классы
Общество, 
За окном было -35 градусов

Сегодня, 25 января, в Улан-Удэ из-за морозной погоды отменили занятия у учеников с 1 по 5 классы первой смены. По данным Бурятского гидрометцентра, температура воздуха в 6:00 составляла -35 градусов.

Вчера было холоднее. Утром отменили занятия у учащихся с 1 по 8 классы, которые учатся в первую смену. Младшеклассники, учащиеся со второй смены, также не пошли на учёбу.

Занятия в школах Улан-Удэ отменяются при следующих температурных значениях:
-33, -34 градусов - в 1-4 классах;
-35, - 36 градусов - в 1-5 классах;
-36 градусов - в 1-6 классах;
-37 градусов - в 1-8 классах;
- 38 градусов и ниже - в 1-11 классах.
отмена занятий в школах морозная погода школьники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ днём до -23
В Улан-Удэ днём до -23
Общество, 25.01.2023
Морозы постепенно ослабевают 
В Улан-Удэ прошла детских рисунков по мотивам стихотворений
В Улан-Удэ прошла детских рисунков по мотивам стихотворений
Общество, 24.01.2023
Дети проиллюстрировали произведения Маршака
В Бурятии у туристов из Монголии изъяли ввезённую продукцию
В Бурятии у туристов из Монголии изъяли ввезённую продукцию
Общество, 24.01.2023
Граждане пытались ввезти мясо и сушёный творог
В МФЦ Забайкалья появилась новая удобная функция
В МФЦ Забайкалья появилась новая удобная функция
Общество, 24.01.2023
О ней рассказал зампред Александр Бардалеев
В Улан-Удэ День студента отметят вечеринкой в музее
В Улан-Удэ День студента отметят вечеринкой в музее
Общество, 24.01.2023
Первым десяти отличникам вручат билеты на выставку 
В Забайкалье установили величину прожиточного минимума
В Забайкалье установили величину прожиточного минимума
Общество, 24.01.2023
Суммы утверждены постановлением правительства 
В Иркутской области обследуют 630 объектов культурного наследия
В Иркутской области обследуют 630 объектов культурного наследия
Общество, 24.01.2023
Из бюджета на эти цели выделят 50 миллионов рублей
В Бурятии колония будет поставлять пиломатериалы для стройки
В Бурятии колония будет поставлять пиломатериалы для стройки
Общество, 24.01.2023
В районе будут возводить дом культуры и детсад 
В Бурятии осуждённым рассказали о СПИДе
В Бурятии осуждённым рассказали о СПИДе
Общество, 24.01.2023
В колонии провели профилактическое мероприятие 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^