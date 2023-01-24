В Бурятии открылся новый ФАП





В селе Чикой Кяхтинского района Бурятии начал работу новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Торжественная церемония открытия состоялась 20 января.Здание возведено в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение», сообщили в минздраве Бурятии.- В 2023 году мы также будем возводить новые фельдшерско-акушерские пункты в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Планируется строительство шести ФАПов на сумму 85 млн рублей, - сообщила на церемонии открытия заместитель министра здравоохранения Бурятии Людмила Цыбикова.В селе Чикой проживает 476 человек, из них 369 взрослого населения и 107 детей. Ранее ФАП располагался в приспособленном помещении 1996 года. Открывшийся новый ФАП полностью соответствует всем стандартам, оснащён необходимым оборудованием.Здесь работает фельдшер высшей квалификационной категории Елена Воробьёва, стаж работы которой составляет 25 лет.По словам главного врача Кяхтинской центральной районной больницы Туяны Будаевой, строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Чикой позволило улучшить материально-техническую базу больницы.- Конечно, главное для нас, медиков – это создать комфортные условия пребывания жителей и медицинского персонала, особенно в отдалённых районах во всех медицинских организациях Кяхтинского района, - сказала Туяна Будаева.