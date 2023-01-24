У Орочен Степановича 32 правнука
22 января 2023 года жителю Курумканского района Бурятии Орочен Степановичу Берельтуеву исполнилось 90 лет. Его поздравили президент России Владимир Путин, глава Бурятии Алексей Цыденов, министерство социальной защиты республики, представители сельского поселения «Улюнхан-эвенкийское».
Орочен Степанович - ветеран тыла, заслуженный животновод Республики Бурятия, лауреат премии «Человек- 2011».
Орочен Берельтуев награждён медалями «За трудовое отличие» (1982г.), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» (1982г.), знаками «Победитель соцсоревнования» (1983г.), почётной грамотой президиума Верховного Совета Бурятской АССР (1973г,1977г,1993г), награждён медалью «За любовь и верность» (2019г.). Трижды избирался делегатом Всесоюзного, Всероссийского съездов народов Севера (1983г, 1988г, 1985г.)
Вместе с женой родили и воспитали 9 детей, 22 внука, 32 правнука.
- Здоровья и долголетия юбиляру! – пожелали в администрация сельского поселения «Улюнхан-эвенкийское».
Заслуженный животновод Бурятии отметил 90-летие
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