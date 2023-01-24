24 января

23 января

Популярное

В Бурятии отремонтируют дорогу в долине реки Холой

В Бурятии отремонтируют дорогу в долине реки Холой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Дорога Улан-Удэ – Романовка – Чита связывает три района Бурятии и обеспечивает транспортную связь с Забайкальским краем

Капитальный ремонт участка с 357 по 387 км автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита в Еравнинском районе Бурятии продолжится в 2023 году. В том числе будет отремонтирован участок дороги в долине реки Холой.

Начался ремонт в прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Дорожники уложили более четырёх км земляного полотна и три водопропускные трубы. В этом году работы продолжатся ещё на 15 км дороги, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Дорога Улан-Удэ – Романовка – Чита связывает три района Бурятии и обеспечивает транспортную связь с Забайкальским краем. Это часть старого Читинского тракта, проходящего по территории современной Бурятии и Забайкальского края, по которому шло освоение всего Забайкалья и Даурии.

Обозначенный участок дороги имеет грунтовое покрытие, которое находится в неудовлетворительном состоянии – на всей протяжённости участка имеются колейность, волны, гребёнка и просадки.

- Дорога Улан-Удэ – Романовка – Чита вошла в опорную сеть и к ней особое внимание, не только со сторону республики, но и со стороны Федерации. Росавтодор контролирует все работы по этому объекту, и задача стоит всю опорную сеть к 2027 году привести в норматив до 85%, - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

В результате на участке с 357 по 387 км отремонтируют два моста, полностью заменят дорожное полотно, установят дорожные знаки, сигнальные столбики. Для поверхностного стока и отвода поверхностных вод устроят 22 трубы различных диаметров. Там, где в основании дороги залегают слабые грунты, для повышения несущей способности основания и обеспечения равномерной осадки используют армирование насыпи с применением георешётки с нетканым геотекстилем.

В прошлом году на дороге Улан-Удэ – Романовка – Чита были отремонтированы перевал Шанатский (90-93км) и участок дороги, проходящий через села Исинга (351-354 км). На год раньше ввели в эксплуатацию 264-294 км. Продолжается ремонт 16-26 км, 26-58 км. В этом году приступят к ремонту нового участка вблизи отворота к селу Амгаланта до села Поперечное (200 по 234 км).
дороги дорожный ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На зимний бал кадетов в Улан-Удэ пригласили главу Бурятии
На зимний бал кадетов в Улан-Удэ пригласили главу Бурятии
Общество, 24.01.2023
В этот раз его посвятят столетию республики
Заслуженный животновод Бурятии отметил 90-летие
Заслуженный животновод Бурятии отметил 90-летие
Общество, 24.01.2023
У Орочен Степановича 32 правнука
В Бурятии отремонтируют дорогу в долине реки Холой
В Бурятии отремонтируют дорогу в долине реки Холой
Общество, 24.01.2023
Дорога Улан-Удэ – Романовка – Чита связывает три района Бурятии и обеспечивает транспортную связь с Забайкальским краем
Участников СВО из Бурятии накормили буузами в Москве
Участников СВО из Бурятии накормили буузами в Москве
Общество, 24.01.2023
Землячки оставили им ещё несколько замороженных «партий» национального блюда
В Бурятии будут 15 минут выть сирены
В Бурятии будут 15 минут выть сирены
Общество, 24.01.2023
В республике вновь проверят систему экстренного оповещения
Улан-удэнские фонтаны уже готовят к лету
Улан-удэнские фонтаны уже готовят к лету
Общество, 24.01.2023
Специалисты проводят ревизию щитов управления фонтанами
В Бурятии военные провели боевые стрельбы из ПТУР «Фагот»
В Бурятии военные провели боевые стрельбы из ПТУР «Фагот»
Экономика, 24.01.2023
Военнослужащие вели огонь по мишеням, имитирующим боевую технику условного противника. ВИДЕО
В ДФО пресекли свыше тысячи нарушений при капремонте домов
В ДФО пресекли свыше тысячи нарушений при капремонте домов
Общество, 24.01.2023
Наиболее сложная ситуация в трёх регионах
В Бурятии из-за морозов развернули мобильные пункты обогрева
В Бурятии из-за морозов развернули мобильные пункты обогрева
Общество, 24.01.2023
Там можно согреться и выпить горячий чай
Погода в Улан-Удэ стала почти такой же, как в Антарктиде
Погода в Улан-Удэ стала почти такой же, как в Антарктиде
Общество, 24.01.2023
Температура воздуха в столице Бурятии и на южном полюсе сравнялась
В заказнике в Бурятии ударили 50-градусные морозы
В заказнике в Бурятии ударили 50-градусные морозы
Общество, 24.01.2023
Ангирский заказник расположен в Заиграевском районе
В Улан-Удэ школьников «косят» ОРВИ и COVID-19
В Улан-Удэ школьников «косят» ОРВИ и COVID-19
Общество, 24.01.2023
Коронавирус обнаружили уже у шестерых детей
В Бурятии спасли едва не околевшую пенсионерку
В Бурятии спасли едва не околевшую пенсионерку
Общество, 24.01.2023
Она оказалась на улице в одних тапочках и куртке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^