В Бурятии отремонтируют дорогу в долине реки Холой

Дорога Улан-Удэ – Романовка – Чита связывает три района Бурятии и обеспечивает транспортную связь с Забайкальским краем



Капитальный ремонт участка с 357 по 387 км автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита в Еравнинском районе Бурятии продолжится в 2023 году. В том числе будет отремонтирован участок дороги в долине реки Холой.



Начался ремонт в прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Дорожники уложили более четырёх км земляного полотна и три водопропускные трубы. В этом году работы продолжатся ещё на 15 км дороги, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Дорога Улан-Удэ – Романовка – Чита связывает три района Бурятии и обеспечивает транспортную связь с Забайкальским краем. Это часть старого Читинского тракта, проходящего по территории современной Бурятии и Забайкальского края, по которому шло освоение всего Забайкалья и Даурии.



Обозначенный участок дороги имеет грунтовое покрытие, которое находится в неудовлетворительном состоянии – на всей протяжённости участка имеются колейность, волны, гребёнка и просадки.



- Дорога Улан-Удэ – Романовка – Чита вошла в опорную сеть и к ней особое внимание, не только со сторону республики, но и со стороны Федерации. Росавтодор контролирует все работы по этому объекту, и задача стоит всю опорную сеть к 2027 году привести в норматив до 85%, - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.



В результате на участке с 357 по 387 км отремонтируют два моста, полностью заменят дорожное полотно, установят дорожные знаки, сигнальные столбики. Для поверхностного стока и отвода поверхностных вод устроят 22 трубы различных диаметров. Там, где в основании дороги залегают слабые грунты, для повышения несущей способности основания и обеспечения равномерной осадки используют армирование насыпи с применением георешётки с нетканым геотекстилем.



В прошлом году на дороге Улан-Удэ – Романовка – Чита были отремонтированы перевал Шанатский (90-93км) и участок дороги, проходящий через села Исинга (351-354 км). На год раньше ввели в эксплуатацию 264-294 км. Продолжается ремонт 16-26 км, 26-58 км. В этом году приступят к ремонту нового участка вблизи отворота к селу Амгаланта до села Поперечное (200 по 234 км).

