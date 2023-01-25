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В Улан-Удэ днём до -23

В Улан-Удэ днём до -23
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Морозы постепенно ослабевают

По данным Бурятского гидрометцентра, 25 января по республике переменная облачность, днём местами небольшой снег. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура воздуха днём -20,-25, местами -14,-19, по северу -28,-33.

В Улан-Удэ возможен слабый снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура днём -21,-23.
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