Морозы постепенно ослабевают
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 января по республике переменная облачность, днём местами небольшой снег. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура воздуха днём -20,-25, местами -14,-19, по северу -28,-33.
В Улан-Удэ возможен слабый снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура днём -21,-23.
В Улан-Удэ днём до -23
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