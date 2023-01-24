Малышку назвали Олесей
В семье жителей посёлка Карымское Карымского района Забайкальского края родился седьмой ребёнок. Родители девочки уже воспитывают шестерых детей - Кирилла, Еву, Полину, Карину, Захара и Алису. Новорождённую дочь они назвали Олесей.
Работники отдела ЗАГС зарегистрировали рождение ребёнка, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», с начала 2023 года пока самой большой многодетной забайкальской семьёй, в которой родился уже девятый ребёнок, является семья из села Хадакта Улетовского района.
В Забайкалье в семье родился седьмой ребёнок
Общество, Фото:
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