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В Забайкалье в семье родился седьмой ребёнок

В Забайкалье в семье родился седьмой ребёнок
Общество,  Фото:pixabay.com.
Малышку назвали Олесей

В семье жителей посёлка Карымское Карымского района Забайкальского края родился седьмой ребёнок. Родители девочки уже воспитывают шестерых детей - Кирилла, Еву, Полину, Карину, Захара и Алису. Новорождённую дочь они назвали Олесей.

Работники отдела ЗАГС зарегистрировали рождение ребёнка, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», с начала 2023 года пока самой большой многодетной забайкальской семьёй, в которой родился уже девятый ребёнок, является семья из села Хадакта Улетовского района.
Забайкальский край рождаемость

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