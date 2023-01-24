Улан-удэнские фонтаны уже готовят к лету

В общей сложности специалисты подготовят 16 фонтанов.- Такие работы необходимо проводить сейчас, чтобы летом все фонтаны исправно работали и радовали улан-удэнцев, - отметил и.о. директора комбината по благоустройству Александр Солдаткин.Ежегодно в конце января специалисты комбината по благоустройству начинают масштабную работу по подготовке фонтанов к летнему сезону. Запуск всех фонтанов планируется в начале мая. К этому времени все механизмы должны быть проверены и исправны. Тестировать работоспособность систем начинают уже в апреле.