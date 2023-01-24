Улан-удэнские фонтаны уже готовят к лету

Специалисты проводят ревизию щитов управления фонтанами
В Улан-Удэ началась подготовка фонтанов к летнему сезону, сообщили в комбинате по благоустройству.
С 20 января специалисты приступили к обследованию городских фонтанов. Они проводят ревизию щитов управления фонтанами, делают плановый ремонт насосов и электродвигателей, очищают распылители.
В общей сложности специалисты подготовят 16 фонтанов.
- Такие работы необходимо проводить сейчас, чтобы летом все фонтаны исправно работали и радовали улан-удэнцев, - отметил и.о. директора комбината по благоустройству Александр Солдаткин.
Ежегодно в конце января специалисты комбината по благоустройству начинают масштабную работу по подготовке фонтанов к летнему сезону. Запуск всех фонтанов планируется в начале мая. К этому времени все механизмы должны быть проверены и исправны. Тестировать работоспособность систем начинают уже в апреле.
Землячки оставили им ещё несколько замороженных «партий» национального блюда
В республике вновь проверят систему экстренного оповещения
Специалисты проводят ревизию щитов управления фонтанами
Военнослужащие вели огонь по мишеням, имитирующим боевую технику условного противника. ВИДЕО
Наиболее сложная ситуация в трёх регионах
Там можно согреться и выпить горячий чай
Температура воздуха в столице Бурятии и на южном полюсе сравнялась
Ангирский заказник расположен в Заиграевском районе
Коронавирус обнаружили уже у шестерых детей
Она оказалась на улице в одних тапочках и куртке
Сделать это можно всего за пару кликов
Водитель тягача обратился за помощью в службу спасения
Накануне к ним подключились четыре десятка волонтёров
Все работы приостановили до середины недели
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с предпремьерного показа самой загадочной постановки сезона