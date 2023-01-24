Участников СВО из Бурятии накормили буузами в Москве

Землячки оставили им ещё несколько замороженных «партий» национального блюда









Бойцы всегда встречают землячек с любовью, но каждый хочет увидеть кого-нибудь именно из своего района. На этот раз повезло иволгинцам. Сотрудницы райадминистрации привезли домашний фарш, из которого приготовили вкуснейшие буузы.







- Наши невероятно трудолюбивые, общительные и позитивные землячки не просто заботились о защитниках, но и поднимали им настроение. Также они приготовили и заморозили несколько партий бууз для бойцов и передали эстафету следующей группе волонтёров, – рассказали в полпредстве Бурятии в Москве.













Недавно Наталья Эрдынеева и Елена Нимаева, которые работают в управлении сельского хозяйства администрации Иволгинского района, навестили участников СВО из Бурятии. Военные получили ранения на спецоперации и сейчас находятся в московских госпиталях.