В колонии провели профилактическое мероприятие
В исправительной колонии №1, которая находится в городе Гусиноозерск Селенгинского района Бурятии, прошло профилактическое мероприятие с участием начальника и психологов отдела профилактики и борьбы со СПИД.
Для осуждённых провели лекцию, где рассказали о заболевании, его симптомах, причинах появления, методах диагностики и способах лечения. Также осуждённым представили статистическую информацию.
Особое внимание акцентировано на осуждённых, проходящих программу социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость.
В завершение встречи, представители СПИД-центра раздали осуждённым информационно-методические материалы, касающиеся здоровья человека, а сотрудникам учреждения передали профилактические видеоролики для трансляции осуждённым по кабельному телевидению, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Бурятии осуждённым рассказали о СПИДе
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