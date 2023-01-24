В Бурятии осуждённым рассказали о СПИДе

Общество, Фото: УФСИН по РБ

В колонии провели профилактическое мероприятие



В исправительной колонии №1, которая находится в городе Гусиноозерск Селенгинского района Бурятии, прошло профилактическое мероприятие с участием начальника и психологов отдела профилактики и борьбы со СПИД.



Для осуждённых провели лекцию, где рассказали о заболевании, его симптомах, причинах появления, методах диагностики и способах лечения. Также осуждённым представили статистическую информацию.



Особое внимание акцентировано на осуждённых, проходящих программу социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость.



В завершение встречи, представители СПИД-центра раздали осуждённым информационно-методические материалы, касающиеся здоровья человека, а сотрудникам учреждения передали профилактические видеоролики для трансляции осуждённым по кабельному телевидению, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

