Ведётся предварительная запись
С 30 января по 3 февраля в региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» пройдёт Неделя приёмов граждан по вопросам социальной поддержки.
В рамках мероприятия состоится и приём уполномоченного по правам человека в Бурятии. Он пройдёт 3 февраля с 13:00 до 15:00 по адресу: г.Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д.23, каб.15а (Дом Печати, 1 этаж).
Также эти дни граждан проконсультируют депутаты, представители органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения, социального фонда России, Фонда обязательного медицинского страхования, уполномоченный по правам ребёнка.
Предварительная запись по телефонам: (3012)21-62-60, 89021608864 или по адресу электронной почты [email protected] (с указанием ФИО, адреса, номера телефона, сути вопроса и с пометкой, к кому необходимо записать)
В Бурятии пройдёт Неделя приёмов по вопросам социальной поддержки
Общество, Фото:
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