В Забайкалье установили величину прожиточного минимума

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Суммы утверждены постановлением правительства



Величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения на 2023 год установлены постановлением правительства Забайкальского края. Новый размер прожиточного минимума на душу населения составляет 16 819 рублей, а для трудоспособного населения – 18 333 рубля. Это связано с увеличением прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации.



Также в Забайкалье на 2023 год установлен размер прожиточного минимума для пенсионеров в размере 14 464 рубля и на детей – 17 805 рублей.



- Эти данные используются для оценки нуждаемости граждан при предоставлении забайкальцам таких мер государственной поддержки, как, например, региональная социальная доплата к пенсии, выплаты на детей, оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.



Также с 1 января 2023 года в России повысился и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и теперь он составляет 16 242 рубля.



С 2021 года величина прожиточного минимума устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было раньше.



