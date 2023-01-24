Суммы утверждены постановлением правительства
Величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения на 2023 год установлены постановлением правительства Забайкальского края. Новый размер прожиточного минимума на душу населения составляет 16 819 рублей, а для трудоспособного населения – 18 333 рубля. Это связано с увеличением прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации.
Также в Забайкалье на 2023 год установлен размер прожиточного минимума для пенсионеров в размере 14 464 рубля и на детей – 17 805 рублей.
- Эти данные используются для оценки нуждаемости граждан при предоставлении забайкальцам таких мер государственной поддержки, как, например, региональная социальная доплата к пенсии, выплаты на детей, оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Также с 1 января 2023 года в России повысился и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и теперь он составляет 16 242 рубля.
С 2021 года величина прожиточного минимума устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было раньше.
В Забайкалье установили величину прожиточного минимума
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Из бюджета на эти цели выделят 50 миллионов рублей
В районе будут возводить дом культуры и детсад
В колонии провели профилактическое мероприятие
Малышку назвали Олесей
В этом году будет построено ещё шесть таких объектов
Жильцы выпроваживают их оттуда, но животные упорно возвращаются
Участие примут свыше 170 спортсменов-военнослужащих
В этот раз его посвятят столетию республики
У Орочен Степановича 32 правнука
Дорога Улан-Удэ – Романовка – Чита связывает три района Бурятии и обеспечивает транспортную связь с Забайкальским краем
Землячки оставили им ещё несколько замороженных «партий» национального блюда
В республике вновь проверят систему экстренного оповещения
Специалисты проводят ревизию щитов управления фонтанами
Экономика, 24.01.2023
Военнослужащие вели огонь по мишеням, имитирующим боевую технику условного противника. ВИДЕО
Наиболее сложная ситуация в трёх регионах