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В Забайкалье установили величину прожиточного минимума

В Забайкалье установили величину прожиточного минимума
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Суммы утверждены постановлением правительства

Величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения на 2023 год установлены постановлением правительства Забайкальского края. Новый размер прожиточного минимума на душу населения составляет 16 819 рублей, а для трудоспособного населения – 18 333 рубля. Это связано с увеличением прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации.

Также в Забайкалье на 2023 год установлен размер прожиточного минимума для пенсионеров в размере 14 464 рубля и на детей – 17 805 рублей.

- Эти данные используются для оценки нуждаемости граждан при предоставлении забайкальцам таких мер государственной поддержки, как, например, региональная социальная доплата к пенсии, выплаты на детей, оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Также с 1 января 2023 года в России повысился и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и теперь он составляет 16 242 рубля.

С 2021 года величина прожиточного минимума устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было раньше.

Забайкальский край МРОТ

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