Дети проиллюстрировали произведения Маршака
К 135-летию Самуила Яковлевича Маршака в улан-удэнской библиотеке №4 прошла выставка изостудии «Паскаль» ресурсного центра «Созвездие».
- Вспоминаем всеми любимого с детства автора и любуемся работами, - сообщили в мэрии города.
Самуил Маршак – известный отечественный поэт, драматург и переводчик, литературный критик, сценарист, автор популярных детских книг, лауреат Ленинской и четырёх Сталинских премий.
В Улан-Удэ прошла детских рисунков по мотивам стихотворений
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