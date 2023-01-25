25 января

24 января

Популярное

В Бурятии жители райцентра боятся заходить в поликлинику

В Бурятии жители райцентра боятся заходить в поликлинику
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пациенты заявили, что это опасно для жизни и здоровья

Жители Кяхты пожаловались в местной группе «Кяхта-инфо.24/7», что у входа в поликлинику стало очень скользко. Люди обратились по этому поводу к заведующей медучреждением.

- Вход в поликлинику опасен для жизни и здоровья. Недавно постелили три резиновые дорожки, но этого мало! Когда, наконец, наведёте порядок? – поинтересовались они.

В Кяхтинской центральной районной больнице отметили, что у входа в медорганизацию лежат старые резиновые коврики, «незафиксированные к полу». Денег на новое противоскользящее покрытие не оказалось «в связи финансовым дефицитом в конце 2022 года».

- Сейчас производится закуп прорезиненной дорожки с последующим закреплением при входе в поликлинику, – отметили в ЦРБ и принесли пациентам извинения за причинённые неудобства. 
поликлиника жалобы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии из-за морозов военные сократили время занятий на полигонах
В Бурятии из-за морозов военные сократили время занятий на полигонах
Общество, 25.01.2023
Скорректированы планы занятий по боевой подготовке
В Бурятии обещают преобразить центральную улицу села Надеино
В Бурятии обещают преобразить центральную улицу села Надеино
Общество, 25.01.2023
Улица проходит через всё село и ведёт в село Куйтун, где расположен фельдшерско-акушерский пункт
В Бурятии жители райцентра боятся заходить в поликлинику
В Бурятии жители райцентра боятся заходить в поликлинику
Общество, 25.01.2023
Пациенты заявили, что это опасно для жизни и здоровья
В районе Бурятии назвали плюсы евроконтейнеров, для которых не оказалось спецтехники
В районе Бурятии назвали плюсы евроконтейнеров, для которых не оказалось спецтехники
Общество, 25.01.2023
Власти заявили, что теперь мусор не будет рассыпаться и разлетаться в стороны
Пропавшая в Бурятии 13-летняя девочка нашлась в Челябинске
Пропавшая в Бурятии 13-летняя девочка нашлась в Челябинске
Общество, 25.01.2023
Волонтёры сообщили, что она уехала к бабушке
В Улан-Удэ днём до -23
В Улан-Удэ днём до -23
Общество, 25.01.2023
Морозы постепенно ослабевают 
В Улан-Удэ прошла детских рисунков по мотивам стихотворений
В Улан-Удэ прошла детских рисунков по мотивам стихотворений
Общество, 24.01.2023
Дети проиллюстрировали произведения Маршака
В Бурятии у туристов из Монголии изъяли ввезённую продукцию
В Бурятии у туристов из Монголии изъяли ввезённую продукцию
Общество, 24.01.2023
Граждане пытались ввезти мясо и сушёный творог
В МФЦ Забайкалья появилась новая удобная функция
В МФЦ Забайкалья появилась новая удобная функция
Общество, 24.01.2023
О ней рассказал зампред Александр Бардалеев

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^