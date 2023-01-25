В Бурятии жители райцентра боятся заходить в поликлинику

Пациенты заявили, что это опасно для жизни и здоровья





Жители Кяхты пожаловались в местной группе «Кяхта-инфо.24/7», что у входа в поликлинику стало очень скользко. Люди обратились по этому поводу к заведующей медучреждением.- Вход в поликлинику опасен для жизни и здоровья. Недавно постелили три резиновые дорожки, но этого мало! Когда, наконец, наведёте порядок? – поинтересовались они.В Кяхтинской центральной районной больнице отметили, что у входа в медорганизацию лежат старые резиновые коврики, «незафиксированные к полу». Денег на новое противоскользящее покрытие не оказалось «в связи финансовым дефицитом в конце 2022 года».- Сейчас производится закуп прорезиненной дорожки с последующим закреплением при входе в поликлинику, – отметили в ЦРБ и принесли пациентам извинения за причинённые неудобства.