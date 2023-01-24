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В заказнике в Бурятии ударили 50-градусные морозы

В заказнике в Бурятии ударили 50-градусные морозы
Общество,  Фото:БУ "Бурприрода"
Ангирский заказник расположен в Заиграевском районе

Сегодня утром в Ангирском заказнике в Бурятии температура опустилась до -50 градусов. Соответствующей фотографией термометра поделились сотрудники БУ «Бурприрода».

Ангирский заказник расположен в Заиграевском районе республики, в сельском поселении Унэгэтэйское. Основан в 1968 году, площадь его составляет 46,68 тысяч га.

Является старейшим заказником в регионе и наиболее близким к Улан-Удэ (на расстоянии порядка 60 километров).

Фауна разнообразна и представлена практически всеми таежными животными: изюбрем, лосем, косулей, медведем, кабаргой, кабаном, рысью, соболем, горностаем, колонком, глухарем, тетеревом, рябчиком и др.

Как сообщал «Байкал-Dailу», крепкие морозы держатся в Бурятии второй день. В Улан-Удэ отменили уроки как у первой, так и у второй смены.

заказники погода

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