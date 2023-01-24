В Улан-Удэ школьников «косят» ОРВИ и COVID-19

Коронавирус обнаружили уже у шестерых детей





ОРВИ в столице Бурятии, по последним данным, заразились 3070 учеников школ. Ещё у шестерых выявили COVID-19. Итого в Улан-Удэ сейчас болеют 3076 детей, рассказали в комитете по образованию городской администрации.Изолировать пришлось 128 ребятишек. Кроме того, ОРВИ подхватили 39 педагогов Среди других сотрудников школ заразившихся 44, и у двух из них – коронавирус.Карантин в учебных заведениях ввели из-за превышения порога заболеваемости среди школьников более чем на 20%.- Во всех образовательных учреждениях Улан-Удэ продолжается усиленная работа по профилактике острых вирусных заболеваний, – подчеркнули в комитете по образованию.