В Улан-Удэ школьников «косят» ОРВИ и COVID-19

Коронавирус обнаружили уже у шестерых детей
ОРВИ в столице Бурятии, по последним данным, заразились 3070 учеников школ. Ещё у шестерых выявили COVID-19. Итого в Улан-Удэ сейчас болеют 3076 детей, рассказали в комитете по образованию городской администрации.
Изолировать пришлось 128 ребятишек. Кроме того, ОРВИ подхватили 39 педагогов Среди других сотрудников школ заразившихся 44, и у двух из них – коронавирус.
Карантин в учебных заведениях ввели из-за превышения порога заболеваемости среди школьников более чем на 20%.
- Во всех образовательных учреждениях Улан-Удэ продолжается усиленная работа по профилактике острых вирусных заболеваний, – подчеркнули в комитете по образованию.
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