Погода в Улан-Удэ стала почти такой же, как в Антарктиде

Температура воздуха в столице Бурятии и на южном полюсе сравнялась

















А во вторник, 24 января, температура почти что сравнялась – и там, и там она, по данным Gismeteo, сейчас составляет -31 градус. Правда, стоит учитывать разницу во времени между Улан-Удэ и южным полюсом и то, что сейчас там всё-таки лето, которое продлится до февраля.



