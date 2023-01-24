Погода в Улан-Удэ стала почти такой же, как в Антарктиде

Температура воздуха в столице Бурятии и на южном полюсе сравнялась
В последнюю неделю Бурятию сковали аномальные морозы. В некоторых районах столбик термометра опускался
даже ниже -50 градусов. Из-за сильных холодов Улан-Удэ второй день подряд отменяют
занятия в школах. Правда, на этот раз дома остались не все ученики.
Жители республики тем временем делятся в соцсетях интересными наблюдениями. Накануне они сравнили температуру в столице Бурятии и в Антарктиде, которая считается самым холодным и суровым континентом на планете. Там было -24 градуса и слегка ветрено, а в то время как в Улан-Удэ – 40°С ниже нуля.
А во вторник, 24 января, температура почти что сравнялась – и там, и там она, по данным Gismeteo, сейчас составляет -31 градус. Правда, стоит учитывать разницу во времени между Улан-Удэ и южным полюсом и то, что сейчас там всё-таки лето, которое продлится до февраля.
Наиболее сложная ситуация в трёх регионах
Там можно согреться и выпить горячий чай
Температура воздуха в столице Бурятии и на южном полюсе сравнялась
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