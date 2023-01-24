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В Бурятии спасли едва не околевшую пенсионерку

В Бурятии спасли едва не околевшую пенсионерку
Общество,  Фото:pixabay.com
Она оказалась на улице в одних тапочках и куртке

Этот инцидент произошёл вечером 23 января в Селенгинском районе Бурятии. Сотрудник поисково-спасательного отряда № 3 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы пришёл на помощь пожилой жительнице Гусиноозёрска.

- Пенсионерка проживает одна. Она вышла на улицу из ограды дома в одних тапочках и в куртке и не смогла самостоятельно открыть калитку и ворота из-за заевшего замка, – рассказали в группе «Селенга-инфо.24/7».

Кроме того, накануне днём спасатели помогли дальнобойщику, чья фура «Мерседес» заглохла на дороге. Это случилось в 22 километрах от райцентра. Представители ПСО-3 сразу выехали на место.

- Они отогрели водителя и помогли вызвать службу подогрева автомобиля – замёрз воздух в ресивере, – отметили в чате и добавили, что сам мужчина в медпомощи не нуждался.


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