В Бурятии спасли едва не околевшую пенсионерку

Она оказалась на улице в одних тапочках и куртке





Этот инцидент произошёл вечером 23 января в Селенгинском районе Бурятии. Сотрудник поисково-спасательного отряда № 3 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы пришёл на помощь пожилой жительнице Гусиноозёрска.- Пенсионерка проживает одна. Она вышла на улицу из ограды дома в одних тапочках и в куртке и не смогла самостоятельно открыть калитку и ворота из-за заевшего замка, – рассказали в группе «Селенга-инфо.24/7».Кроме того, накануне днём спасатели помогли дальнобойщику, чья фура «Мерседес» заглохла на дороге. Это случилось в 22 километрах от райцентра. Представители ПСО-3 сразу выехали на место.- Они отогрели водителя и помогли вызвать службу подогрева автомобиля – замёрз воздух в ресивере, – отметили в чате и добавили, что сам мужчина в медпомощи не нуждался.