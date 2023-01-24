Жителям Бурятии предлагают узнать остаток маткапитала через Госуслуги

Сделать это можно всего за пару кликов
Жителям Бурятии стала доступна ещё одна онлайн-услуга. У них появилась возможность проверить остаток материнского капитала, сделав всего пару кликов. Для этого нужно перейти на сайт Госуслуг по ссылке https://www.gosuslugi.ru/600122/1/form.
- На портале владелец сертификата получит информацию о размере средств материнского капитала (его оставшейся части), – пояснили в Минсоцзащиты Бурятии.
После составления заявки выписка будет сформирована и придёт в личный кабинет на сайте, добавили в ведомстве.
Сделать это можно всего за пару кликов
Водитель тягача обратился за помощью в службу спасения
Накануне к ним подключились четыре десятка волонтёров
Все работы приостановили до середины недели
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с предпремьерного показа самой загадочной постановки сезона
За окном -34 градуса
Об этом рассказал главный санврач республики Сергей Ханхареев
Девочка соврала, что её выставили из вагона на мороз
Правда, пока Адисе не удаётся крутить педали
На трёх маршрутах увеличили время курсирования автобусов
Стеклоомывающую жидкость советуют покупать в легальных магазинах
Анна Сарина будет покорять вокальное шоу на федеральном канале
Всего в республике 230 таких воспитателей
В столице Бурятии утром было -37 градусов
В республике преимущественно без осадков