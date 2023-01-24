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Жителям Бурятии предлагают узнать остаток маткапитала через Госуслуги

Жителям Бурятии предлагают узнать остаток маткапитала через Госуслуги
Общество, 
Сделать это можно всего за пару кликов

Жителям Бурятии стала доступна ещё одна онлайн-услуга. У них появилась возможность проверить остаток материнского капитала, сделав всего пару кликов. Для этого нужно перейти на сайт Госуслуг по ссылке https://www.gosuslugi.ru/600122/1/form.

-  На портале владелец сертификата получит информацию о размере средств материнского капитала (его оставшейся части), – пояснили в Минсоцзащиты Бурятии.

После составления заявки выписка будет сформирована и придёт в личный кабинет на сайте, добавили в ведомстве.

госуслуги материнский капитал

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