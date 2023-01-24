Жителям Бурятии предлагают узнать остаток маткапитала через Госуслуги

Сделать это можно всего за пару кликов





Жителям Бурятии стала доступна ещё одна онлайн-услуга. У них появилась возможность проверить остаток материнского капитала, сделав всего пару кликов. Для этого нужно перейти на сайт Госуслуг по ссылке https://www.gosuslugi.ru/600122/1/form.- На портале владелец сертификата получит информацию о размере средств материнского капитала (его оставшейся части), – пояснили в Минсоцзащиты Бурятии.После составления заявки выписка будет сформирована и придёт в личный кабинет на сайте, добавили в ведомстве.