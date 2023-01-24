За окном -34 градуса
В Улан-Удэ отменили занятия второй смены для школьников с 1 по 4 классы. По данным Бурятского Гидрометцентра, в 11:00 температура воздуха составляла -34 градуса, сообщили в комитете по образованию.
Сегодня утром из-за морозов также отменили занятия у учащихся первой смены с 1 по 8 класс. В 6 утра было -37 градусов.
Понедельник, 23 января, выдался холоднее. Тогда уроки отменили у всех учащихся обеих смен – утром было -40, в 11:00 -39.
Критерии температурных значений, при которых отменяются занятия в школах Улан-Удэ:
-33°,-34°С - в 1-4 классах
-35° С - в 1-5 классах
-36° С - в 1-6 классах
-37° С - в 1-8 классах
-38° С и ниже - в 1-11 классах.
При этом родители вправе оставить ребёнка дома по причине морозной погоды. Но об этом заранее нужно будет оповестить классного руководителя.
В Улан-Удэ отменили занятия второй смены младшеклассников
Общество, Фото:
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