24 января

23 января

Популярное

В Бурятии у туристов из Монголии изъяли ввезённую продукцию

В Бурятии у туристов из Монголии изъяли ввезённую продукцию
Общество,  Фото:Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Граждане пытались ввезти мясо и сушёный творог

В железнодорожном пункте пропуска «Наушки» во время проверочных мероприятий выявлено нарушение закона в области ветеринарии. Граждане Монголии и России пытались ввезти 6 кг говядины, 2 кг баранины и 3 кг сушёного творога.

- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, утверждённого решением комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317, - сообщили в управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В отношении граждан Монголии и России возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Продукция изъята и подлежит уничтожению.

Россельхознадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ День студента отметят вечеринкой в музее
В Улан-Удэ День студента отметят вечеринкой в музее
Общество, 24.01.2023
Первым десяти отличникам вручат билеты на выставку 
В Забайкалье установили величину прожиточного минимума
В Забайкалье установили величину прожиточного минимума
Общество, 24.01.2023
Суммы утверждены постановлением правительства 
В Иркутской области обследуют 630 объектов культурного наследия
В Иркутской области обследуют 630 объектов культурного наследия
Общество, 24.01.2023
Из бюджета на эти цели выделят 50 миллионов рублей
В Бурятии колония будет поставлять пиломатериалы для стройки
В Бурятии колония будет поставлять пиломатериалы для стройки
Общество, 24.01.2023
В районе будут возводить дом культуры и детсад 
В Бурятии осуждённым рассказали о СПИДе
В Бурятии осуждённым рассказали о СПИДе
Общество, 24.01.2023
В колонии провели профилактическое мероприятие 
В Бурятии открылся новый ФАП
В Бурятии открылся новый ФАП
Общество, 24.01.2023
В этом году будет построено ещё шесть таких объектов
Подъезд дома в селе в Бурятии оккупировали наглые кошки
Подъезд дома в селе в Бурятии оккупировали наглые кошки
Общество, 24.01.2023
Жильцы выпроваживают их оттуда, но животные упорно возвращаются
Улан-Удэ примет чемпионат Восточного военного округа
Улан-Удэ примет чемпионат Восточного военного округа
Общество, 24.01.2023
Участие примут свыше 170 спортсменов-военнослужащих
На зимний бал кадетов в Улан-Удэ пригласили главу Бурятии
На зимний бал кадетов в Улан-Удэ пригласили главу Бурятии
Общество, 24.01.2023
В этот раз его посвятят столетию республики
Заслуженный животновод Бурятии отметил 90-летие
Заслуженный животновод Бурятии отметил 90-летие
Общество, 24.01.2023
У Орочен Степановича 32 правнука
В Бурятии отремонтируют дорогу в долине реки Холой
В Бурятии отремонтируют дорогу в долине реки Холой
Общество, 24.01.2023
Дорога Улан-Удэ – Романовка – Чита связывает три района Бурятии и обеспечивает транспортную связь с Забайкальским краем
Участников СВО из Бурятии накормили буузами в Москве
Участников СВО из Бурятии накормили буузами в Москве
Общество, 24.01.2023
Землячки оставили им ещё несколько замороженных «партий» национального блюда
В Бурятии будут 15 минут выть сирены
В Бурятии будут 15 минут выть сирены
Общество, 24.01.2023
В республике вновь проверят систему экстренного оповещения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^