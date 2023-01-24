Граждане пытались ввезти мясо и сушёный творог
В железнодорожном пункте пропуска «Наушки» во время проверочных мероприятий выявлено нарушение закона в области ветеринарии. Граждане Монголии и России пытались ввезти 6 кг говядины, 2 кг баранины и 3 кг сушёного творога.
- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, утверждённого решением комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317, - сообщили в управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении граждан Монголии и России возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Продукция изъята и подлежит уничтожению.
В Бурятии у туристов из Монголии изъяли ввезённую продукцию
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