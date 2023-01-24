В Бурятии гриппом и ОРВИ преимущественно болеют дети

Общество, Фото: управление Роспотребнадзора

Об этом рассказал главный санврач республики Сергей Ханхареев



Среди заболевших гриппом и ОРВИ в Бурятии преобладают дети, сообщил главный государственный санитарный врач республики Сергей Ханхареев.



- В республике продолжается активность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ, по-прежнему с наибольшим его проявлением среди детского населения. В связи с чем родителям настоятельно рекомендуется при заболевании ребёнка, даже в лёгкой форме, не отправлять его в детский сад или школу. Это опасно не только для заболевшего, который может получить осложнение при несоблюдении постельного режима, но и для других детей, подвергающихся риску заражения. В образовательных учреждениях необходимо качественно проводить «утренний фильтр», поддерживать оптимальные параметры микроклимата, соблюдать дезинфекционный режим, - подчеркнул он.



За прошедшие две недели наблюдается изменение структуры заболеваемости гриппом. Почти 70% заболевших в последнее время подхватили грипп типа В. «А среди вирусов негриппозной этиологии преобладают метапневмовирусы, РС-вирусы», - отметил Сергей Ханхареев.



- Важно понимать, что ОРВИ и грипп опасны своими осложнениями, и в связи с текущей эпидемиологической ситуацией в республике по-прежнему актуальными остаются меры профилактики, на которые мы не раз обращали внимание: выполнение правил личной гигиены, ношение масок в местах с массовым скоплением людей, своевременное обращение за медицинской помощью при возникновении признаков заболевания, - обратился к жителям главный санврач Бурятии.







