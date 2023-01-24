О ней рассказал зампред Александр Бардалеев
Многофункциональные центры «Мои документы» упрощают жизнь забайкальцам. Если требуются бумажные копии документов, таких, как свидетельства, выписки, справки и разрешения, то можно обратиться в МФЦ.
- Например, часто нужна выписка из ЕГРН для получения кредита или свидетельство о временной регистрации при трудоустройстве, оформлении пенсии, записи в школу. Теперь распечатать электронный результат оказания услуги можно за одно посещение МФЦ. Этот документ имеет такую же юридическую силу, как подлинник, - рассказал вице-премьер правительства Забайкалья Александр Бардалеев.
Для того, чтобы получить бумажную копию, необходимо обратиться к сотруднику МФЦ, назвать номер заявления, предъявить паспорт (организациям и ИП — доверенность от организации) и получить документ, заверенный печатью, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
- Услуга бесплатна и доступна в 75 регионах, в том числе и нашем. В краевом МФЦ такую услугу уже получили 12 заявителей, - добавил Александр Бардалеев.
В МФЦ Забайкалья появилась новая удобная функция
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