В МФЦ Забайкалья появилась новая удобная функция

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

О ней рассказал зампред Александр Бардалеев



Многофункциональные центры «Мои документы» упрощают жизнь забайкальцам. Если требуются бумажные копии документов, таких, как свидетельства, выписки, справки и разрешения, то можно обратиться в МФЦ.



- Например, часто нужна выписка из ЕГРН для получения кредита или свидетельство о временной регистрации при трудоустройстве, оформлении пенсии, записи в школу. Теперь распечатать электронный результат оказания услуги можно за одно посещение МФЦ. Этот документ имеет такую же юридическую силу, как подлинник, - рассказал вице-премьер правительства Забайкалья Александр Бардалеев.



Для того, чтобы получить бумажную копию, необходимо обратиться к сотруднику МФЦ, назвать номер заявления, предъявить паспорт (организациям и ИП — доверенность от организации) и получить документ, заверенный печатью, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



- Услуга бесплатна и доступна в 75 регионах, в том числе и нашем. В краевом МФЦ такую услугу уже получили 12 заявителей, - добавил Александр Бардалеев.

