В столице Бурятии из-за сильных морозов отложили плановый ремонт на сетях

Все работы приостановили до середины недели
Сотрудники МУП «Водоканал» в Улан-Удэ перешли на усиленный режим работы из-за накрывших Бурятию суровых морозов. В последние дни температура воздуха в городе опускалась до -42 градусов. На предприятии решили сформировать дополнительные аварийные ремонтные бригады, в том числе одну – для ремонта и отогрева водоколонок.
По распоряжению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова на «Водоканале» организовали круглосуточное дежурство руководящего состава и усилили контроль за работой персонала на всех объектах.
- Плановые ремонтные работы и отключение холодного водоснабжения на сетях на время отложены. Ориентировочно – до среды, – отметил директор предприятия Дмитрий Скакалин.
Пока всё работает в штатном режиме. Увеличения числа технологических нарушений и отказов оборудования на сетях не наблюдается.
- Сейчас важно сохранить тот темп работы, который мы задали. Есть запросы от горожан по поводу отогрева водоколонок. Все заявки от потребителей, которые мы получили, отработаем оперативно, – заверил Скакалин.
Со всеми вопросами, связанными с работой городского «Водоканала», улан-удэнцы могу обратиться в круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу МУП по телефонам 8 (3012) 44-00-00 или 44-10-33.
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