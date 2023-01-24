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В Улан-Удэ школьница оболгала и опозорила кондуктора трамвая

В Улан-Удэ школьница оболгала и опозорила кондуктора трамвая
Общество, 
Девочка соврала, что её выставили из вагона на мороз

На выходных в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» появился пост, автор которого рассказала, что её 11-летнюю дочку с 8-летней подружкой якобы выгнали из трамвая. Женщина сообщила: всё произошло в вечернее время на проспекте 50-летия Октября. Девочки зашли в вагон, следовавший по маршруту № 2. Та, что помладше,  дала кондуктору 25 рублей, а вторая – 500.

- Кондуктор сказала, что сдачи не будет. Дочь начала искать мелочь и нашла только 15 рублей. Далее – треш. На Элеваторе её начали выгонять из трамвая. Дочь быстро мне про это написала, я ей позвонила, чтобы она включила громкую связь, но её уже выгнали. Подружка, которая оплатила проезд, естественно, вышла тоже. Я вызвала им такси – на улице было -30, – заявила анонимный автор.

Улан-удэнка не поскупилась на оскорбления вроде «тварь».

- В морозы детей нельзя выгонять на улицу, даже если у них не оказалось денег. Сейчас ребёнка дома морозит. Если она заболеет, я от тебя не отстану, – пригрозила улан-удэнка. – В голове не укладывается. Не могу даже придумать причину, почему эта тварь так поступила.

Участники сообщества разделились во мнении. Одни встали на сторону ребёнка, другие начали защищать кондуктора. 

Позже ситуацию прокомментировали в МУП «Управление трамвая». На предприятии провели проверку и никакого подтверждения словам девочки не нашли.
 
После изучения записи с видеокамеры, установленной в салоне, выяснилось, что школьницы зашли в трамвай на Комсомольской площади и сами покинули его на остановке «улица Юного Коммунара». По словам кондуктора, которая в этот момент вообще находилась в другой части вагона, подружки даже не пытались оплатить проезд, сразу заявив, что денег у них нет.
 
- То есть девочка восьми лет проезд не оплачивала и вторая 500 рублей для оплаты не предъявляла. Размен у кондуктора был. Это подтверждает видео с камер видеонаблюдения, – рассказали на официальной странице МУП во «ВКонтакте». – Во время проверки работники предприятия связывались с родителем для уточнения деталей, и родитель пояснил, что дети путаются в словах.

Мать школьницы даже выразила готовность дать опровержение написанному, но этого так и не случилось.
 
- Из-за её поспешных действий пострадала репутация предприятия и кондуктор, которого несправедливо оклеветали на просторах Интернета. Люди, не стесняясь в выражениях, осудили нашего сотрудника. Коллектив предприятия крайне возмущён поведением как детей, так и действиями и оскорблениями со стороны родителя, – рассказали в управлении.
 
Там добавили, что в МУП всегда проводят проверки после любых инцидентов с пассажирами и все кондукторы знают, что высаживать детей из вагона нельзя. Улан-удэнцев попросили провести с ними беседу о правилах проезда в общественном транспорте.

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