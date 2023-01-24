Жителей Бурятии просят не пить «незамерзайку»

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Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стеклоомывающую жидкость советуют покупать в легальных магазинах

Управление Роспотребнадзора по Бурятии рекомендует автомобилистам внимательно отнестись к выбору стеклоомывающей жидкости.

Большинство зимних стеклоомывающих жидкостей изготавливают из растворов спиртов с водой с добавлением моющих средств, т.е. поверхностно-активных веществ (ПАВ), ароматизаторов, красителей.

В современных продукциях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли.

- Изопропиловый спирт разрешён к использованию при производстве стеклоомывающих жидкостей. Он имеет неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон, который трудно перебить даже концентрированными отдушками, однако этот спирт не токсичен для человека, - отмечают в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Специалисты подчеркнули, что стеклоомыватели на спиртовой основе содержат непищевые спирты и непригодны для питья.

- Нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт. Метиловый спирт обладает слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта. Однако метиловый спирт (метанол) – сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз, - предупредили в управлении.

При этом метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповреждённую кожу, заглатывании, раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. Повторное длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегетососудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам.

Стеклоомывающую жидкость следует приобретать только в установленных местах торговли. При покупке следует обратить внимание на информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку, которая должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, её назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности, меры предосторожности, рекомендуют специалисты.
Роспотребнадзор

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