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В Улан-Удэ школьники с 1 по 8 классы остались дома

В Улан-Удэ школьники с 1 по 8 классы остались дома
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице Бурятии утром было -37 градусов

Сегодня утром, 24 января, в Улан-Удэ ученики первой смены с 1 по 8 класс не пошли в школу. По данным Бурятского гидрометцентра, в 6:00 в городе было -37 градусов.

Если за окном в столице Бурятии – 33, -34 градуса, то в школу не идут учащиеся начальной школы (с 1 по 4 классы); при 35-градусном морозе уроки отменяются у также пятиклассников; -36 – с 1 по 6 классы; -37 – с 1 по 8 классы.

Если же на улице -38 и ниже, то занятия отменяются у всех школьников (с 1 по 11 классы). Так было вчера, официально в Улан-Удэ утром было -40 градусов. Но и к обеду не потеплело, занятия у учащихся второй смены тоже не состоялись (к 11 часам было -39 градусов)

Сегодня многие горожане негодовали по поводу официальных температурных данных. Улан-удэнцы заявляли, что на улице гораздо холоднее: «Как так? На улице -41», «А 9-11 классы идите в дубак в школу», «На самом деле то 41!! Что за бред».

Действительно, температура в разных микрорайонах может отличаться. В комитете по образованию поспешили напомнить, что родители вправе оставлять ребёнка дома из-за морозов.

- Напоминаем, что, если родители (законные представители) считают необходимым оставить ребёнка дома по причине морозной погоды, они вправе это сделать. Но об этом заранее нужно будет оповестить классного руководителя, - сообщили в комитете по образованию.

Отмена учебных занятий производится на основании данных Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) на 6:00 для I смены и 11:00 для II смены. 
школы

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