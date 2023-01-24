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Уроженка Бурятии может стать «Новой звездой»

Уроженка Бурятии может стать «Новой звездой»
Общество, 
Анна Сарина будет покорять вокальное шоу на федеральном канале

«Новая звезда» – это всероссийское вокальное шоу на телеканале «Звезда» (возрастное ограничение – 6+). На этот раз в нём примет участие студентка Новосибирского педагогического колледжа № 1 Анна Сарина. Она представит на конкурсе Новосибирскую область.
 
- Анна неоднократно становилась лауреатом региональных, всероссийских и международных конкурсов в номинации «Эстрадный вокал». Летом она узнала о «Новой звезде», сразу подала заявку и получила обратную связь уже сентябре, когда организаторы попросили выслать дополнительный песенный репертуар, – рассказали на официальной странице колледжа во «ВКонтакте».
 
В октябре девушке позвонили и сообщили, что она прошла кастинг. «Слёзы радости, невероятные эмоции, гордость за саму себя – всё это я испытываю до сих пор!» – призналась Анна.

Как отмечает «Комсомольская правда в Новосибирске», девушка родилась в Бурятии – в селе Кабанск и окончила музыкальную школу, а после 11 класса уехала учиться в Новосибирск. Наша землячка выступала на гала-концерте фестиваля «Студенческая весна» перед тысячами людей, после чего её заметил продюсер Сергей Харин.

Именно он написал для Анны песню «Я смогу тебя понять». В ноябре она выпустила свой первый клип на эту композицию. Видео набрало тысячи просмотров в соцсетях.


К участию в этом популярном проекте допускаются как неизвестные широкой публике, так и уже состоявшиеся исполнители со всей страны от 16 лет. Главное, чтобы каждый конкурсант являлся уроженцем региона либо его судьба была так или иначе связана с ним. Каждое выступление, согласно концепции конкурса, может сопровождаться небольшой видеопрезентацией о родном крае.
 
В жюри, председателем которого является известный советский и российский композитор и пианист Максим Дунаевский, входят пять человек. Это могут быть специально приглашённые на один выпуск музыканты. Схема голосования простая – нужно получить пять лучей от пяти судей. Наивысшая оценка – сто баллов. Каждое «гашение луча» членом жюри отнимает у исполнителя 20 баллов.
 
В финале каждого концерта-прослушивания эксперты совещаются и отбирают из тех, кто получил наивысшие баллы (100 и 80), одного исполнителя, который и пройдёт в заключительный тур. Если никто из конкурсантов столько не заработал, жюри выбирает из тех, у кого по 80–60 баллов и т. д.

Телезрители с помощью sms-голосования определяют одного участника, который также окажется в финале – помимо уже отобранного жюри. В следующий этап шоу пройдут представители 16 регионов: один от звёздного жюри и один – от телезрителей. Именно они будут бороться за главный приз – деньги на профессиональное продвижение. 

Как сообщал «Байкал-Dailу», Бурятию в новом сезоне телешоу «Новая звезда» представит жительница села Новая Брянь Заиграевского района Анжелика Киселёва. Она трудится в доме культуры «Зенит» руководителем кружка, также работает в доме культуры «Горняк» репетитором по вокалу.

Участие в «Новой звезде ранее принимали и другие исполнители из Бурятии. Так, в первом сезоне телепроекта до финала дошёл певец Саян Дашинимаев. Во втором полуфиналистом стал артист театра «Байкал» Жаргал Бадмаев. В третьем республику представлял Ринчин Дашицыренов. А в апреле 2021-го известная бурятская певица, заслуженная и народная артистка РБ Бадма-Ханда Аюшеева попала в полуфинал шоу, но главный приз она не получила. 
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