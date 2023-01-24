24 января

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Местами в Бурятии температура опускалась до -49 градусов

Местами в Бурятии температура опускалась до -49 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике преимущественно без осадков

По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 24 января, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -37,-42, местами -44,-49, по Прибайкалью и южной половине при облачности -28,-33, днём -27,-32, местами -17,-22.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -37,-39, днём -28,-30.
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