Местами в Бурятии температура опускалась до -49 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике преимущественно без осадков



По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 24 января, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -37,-42, местами -44,-49, по Прибайкалью и южной половине при облачности -28,-33, днём -27,-32, местами -17,-22.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -37,-39, днём -28,-30.

