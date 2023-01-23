У въезда в Улан-Удэ может появиться стела в виде зеркальной капли

В мэрии заявили, что установленная там конструкция морально устарела







На стелу нанесут светоотражающие материалы и оснастят подсветкой, «чтобы в вечернее и ночное время она смотрелась по-новому, ярко и красиво», добавили в КГХ.



- Первое, что видят наши гости – въездные стелы с названием города. Многие из них морально устарели. Прорабатываем вопрос о строительстве новой – возможно, в виде объёмной зеркальной капли, символизирующей Байкал, или же въездных ворот в виде двух конструкций. Она стала бы арт-объектом, возле которого все хотели бы сфотографироваться – отметил председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев. – Ночью конструкция будет подсвечиваться изнутри. На её вершине установят прожекторы, «посылающие» лучи в небо.



Кроме того, планируется перенести и развернуть перпендикулярно к проезжей части стелу на Спиртзаводской трассе. После покраски её украсит герб Улан-Удэ. А на постаменте стелы по Заиграевскому тракту заменят облицовочную плитку и сделают там новую подсветку.



Всего в 2023 году

Всего в 2023 году в порядок приведут девять стел при въезде в столицу – в микрорайоне Верхняя Берёзовка, на улицах Магистральная и Кабанская, по Заиграевскому, Спиртзаводскому и Мухоршибирскому трактам, в микрорайонах Аэропорт и Исток и у села Сотниково. Сейчас все сооружений инспектирует комиссия, состоящая из сотрудников КГХ и подведомственного ему комбината по благоустройству, комитета по архитектуре и градостроительству, районных администраций и МБУ «Горсвет».

Въездную стелу, которая находится на улице Магистральная в Улан-Удэ, перенесут ближе к дороге. Как пояснили в комитете городского хозяйства (КГХ), сооружение расположено слишком высоко и его практически не видно с проезжей части.