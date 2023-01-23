В Прибайкальском нацпарке выезды на лёд ограждают аншлагами

Выход на лёд — опасен
Самые опасные места на льду в Прибайкальском национальном парке отметили аншлагами. Инспекторы в области охраны окружающей среды ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» установили десятки конструкций на льду Малого Моря, акватория которого входит в состав особо охраняемой природной территории.
Так, со стороны острова Ольхон аншлаги появились у Иркутской губы, вблизи Малого Хужира, посёлка Харанцы и у бывшего рыбзавода в посёлке Хужир; со стороны материка аншлаги выставлены на побережье в местности Курма, возле мысов Уюга и Улирба, вблизи Сарминской косы и мыса Дыбэй, бухты Шида, в Мухорском и Куркутском заливах.
Руководитель Еланцинского участкового лесничества Сергей Гончаров пояснил расстановку запрещающих знаков так: «Аншлаги мы размещаем в том числе на местах сложившихся годами съездов на лёд. И обязательно там, где небольшие ручьи и речушки, подводные течения из года в год не дают льду набрать безопасную толщину. Визуально, особенно под снегом, поверхность может выглядеть надёжно, но скрывать в себе смертельную опасность. Места становых трещин и нажимов наши сотрудники тоже знают и отмечают. Кроме этого, практически ежедневно приходится патрулировать устье реки Анга: рыбаки и туристы порой бесстрашно выходят на лёд, под которым в нескольких сантиметрах струится вода. Наши требования люди воспринимают без негатива, покидают опасные места. Сейчас, в морозы, посетителей меньше. Но мы так же уделяем внимание и реке, и озеру. Байкальский лёд непредсказуем и трагедий на нём допускать нельзя».
В настоящее время выезд на лёд Байкала запрещён: официальная зимняя переправа на остров Ольхон ещё не открыта, обычно это происходит лишь в первой половине февраля, после того как толщина льда превысит отметку в 0,5 метра, сообщили в нацпарке.
Как сообщал «Байкал-Daily», в минувшие выходные впервые в этом году под лёд провалился автомобиль «УАЗ». Инцидент произошёл как раз на льду Малого Моря Прибайкальского национального парка
Застрявший УАЗ спасатели вызволили, но на этом история с провалом не закончится: горе-водителю предстоит выплатить штраф за нарушение правил безопасности и понести ещё одно административное наказание, за нарушение режима особо охраняемых природных территорий.
В Прибайкальском нацпарке выезды на лёд ограждают аншлагами
Общество, Фото:
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