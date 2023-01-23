Мнение можно оставить на Госуслугах
Сотрудники Республиканского агентства лесного хозяйства планируют обустройство экологической тропы. Сейчас идёт сбор предложений по местонахождению тропы и её наполнению.
- Высказаться может каждый. Главное для нас – обустроить экологическую тропу так, чтобы местные жители могли не только посещать её в период действия особого противопожарного режима, но и ближе познакомиться с природой республики. Опрос не займёт много времени, а его результаты очень важны для нас - добавил первый заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.
Оставить своё мнение можно на сайте Госуслуг по ссылке - https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/350248/ . Предложения принимаются до 24 февраля 2023 года, сообщили в пресс-службе РАЛХ.
Жителей Бурятии просят высказаться об экотропах
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