Жителей Бурятии просят высказаться об экотропах

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мнение можно оставить на Госуслугах



Сотрудники Республиканского агентства лесного хозяйства планируют обустройство экологической тропы. Сейчас идёт сбор предложений по местонахождению тропы и её наполнению.



- Высказаться может каждый. Главное для нас – обустроить экологическую тропу так, чтобы местные жители могли не только посещать её в период действия особого противопожарного режима, но и ближе познакомиться с природой республики. Опрос не займёт много времени, а его результаты очень важны для нас - добавил первый заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.



Оставить своё мнение можно на сайте Госуслуг по ссылке - https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/350248/ . Предложения принимаются до 24 февраля 2023 года, сообщили в пресс-службе РАЛХ.





