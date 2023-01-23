Её детёныш умер вскоре после рождения
Там отметили, что новорождённый детёныш погиб. «Корова не покинет место отёла, поэтому есть вероятность гибели животного», – рассказали в группе и указали телефон для связи – 8-3013-442-55-5
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23 января
11:40
22 января
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В Бурятии ищут владельца отелившейся коровы
Общество, Фото:
Её детёныш умер вскоре после рождения
Там отметили, что новорождённый детёныш погиб. «Корова не покинет место отёла, поэтому есть вероятность гибели животного», – рассказали в группе и указали телефон для связи – 8-3013-442-55-5
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