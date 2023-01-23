В Бурятии ищут владельца отелившейся коровы

В Джидинском районе Бурятии ищут хозяев коровы, которая отелилась накануне. Животное в тот момент находилось в Петропавловке – на пустыре у дома ФСБ, сообщается в группе «Джида-инфо 24/7».Там отметили, что новорождённый детёныш погиб. «Корова не покинет место отёла, поэтому есть вероятность гибели животного», – рассказали в группе и указали телефон для связи – 8-3013-442-55-5

Её детёныш умер вскоре после рождения

Читают сейчас

Дальневосточники боятся увольнения меньше, чем москвичи Общество, Для того чтобы выяснить, насколько стабильно и комфортно работники ощущают себя на рынке труда, был разработан «индекс самочувствия»