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В Забайкалье откроют первый экоотель

В Забайкалье откроют первый экоотель
Общество,  Фото:pixabay.com.
Экоотель будет состоять из 10 коттеджей

Открытие первого в Забайкальском крае экоотеля «Шинки» в Красночикойском районе запланировано на июнь 2023 года – проект стал результатом совместной работы инвестиционной компании ООО «Менза» и правительства региона.

Проект призван сделать уникальную территорию красночикойской тайги более доступной для туристов, а также способствовать созданию новых рабочих мест, что позволит сделать вклад в благосостояние местного населения. По информации от инвестора, основным приоритетом экоотеля «Шинки» является развитие комфортного, безопасного и ответственного туризма в Забайкальском крае. А также создание туристического направления мирового уровня.

- Это сложный и очень интересный проект в районе Забайкалья, который близок к реализации и, как первопроходец, показывает, что даже в самых отдалённых уголках региона можно и нужно развивать направление экотуризма. В крае огромное количество уникальных мест, которые ждут своих инвесторов. Безусловно, при реализации подобных идей важно решать и инфраструктурные вопросы. У региона есть такие инструменты поддержки, с помощью которых мы можем привлекать государственные деньги на подключение объектов к электричеству, водоснабжению и так далее, – прокомментировал генеральный директор АО «Корпорация развития Забайкальского края» Антон Тутов.

Экоотель «Шинки», расположенный недалеко от села Этытэй, будет состоять из 10 коттеджей для размещения от 1 до 4 человек. Туристы смогут выбрать для себя один из пакетных туров или заказать индивидуальную программу, адаптированную под свои предпочтения, будь то рыбалка, сафари на квадроциклах или семейная прогулка по экотропе, сообщили в пресс-службе краевого правительства. 
Забайкальский край туризм

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