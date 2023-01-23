В Улан-Удэ юным самбистам рассказали о перспективах в вузах ФСИН

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Сотрудник УФСИН Бурятии провёл профориентационную лекцию для учеников спортивной школы



Старший инспектор группы профессиональной и служебной подготовки отдела кадров УФСИН России по Бурятии Цыдып Раднаев рассказал юным самбистам об условиях и порядке поступления в вузы ФСИН России. Встреча со спортсменами проходила в детско-юношеской спортивной школы № 17 города Улан-Удэ.



Самбистам подробно рассказали о социальных гарантиях курсантов и преимуществах обучения в ведомственных вузах перед другими учебными заведениями.



Затем сотрудник уголовно-исполнительной системы ответил на вопросы спортсменов об особенностях учёбы и организации свободного времени курсантов, требованиях, предъявляемым к абитуриентам, условиях обучения и проживания, научной, спортивной и культурной жизни в процессе обучения.



Встреча организована при содействии с региональной общественной физкультурно-спортивной организацией «Федерация самбо Бурятии», сообщили в пресс-службе ведомства.

