Сотрудник УФСИН Бурятии провёл профориентационную лекцию для учеников спортивной школы
Старший инспектор группы профессиональной и служебной подготовки отдела кадров УФСИН России по Бурятии Цыдып Раднаев рассказал юным самбистам об условиях и порядке поступления в вузы ФСИН России. Встреча со спортсменами проходила в детско-юношеской спортивной школы № 17 города Улан-Удэ.
Самбистам подробно рассказали о социальных гарантиях курсантов и преимуществах обучения в ведомственных вузах перед другими учебными заведениями.
Затем сотрудник уголовно-исполнительной системы ответил на вопросы спортсменов об особенностях учёбы и организации свободного времени курсантов, требованиях, предъявляемым к абитуриентам, условиях обучения и проживания, научной, спортивной и культурной жизни в процессе обучения.
Встреча организована при содействии с региональной общественной физкультурно-спортивной организацией «Федерация самбо Бурятии», сообщили в пресс-службе ведомства.
В Улан-Удэ юным самбистам рассказали о перспективах в вузах ФСИН
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